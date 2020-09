Iz Češke danes znova poročajo o strmem porastu števila okužb z novim koronavirusom. Prvič od izbruha epidemije so v zadnjih 24 urah potrdili več kot tri tisoč okužb. Potrdili so jih 3130, toliko kot v celotnem marcu, poroča češka tiskovna agencija ČTK.

To je že tretji zaporedni dan z rekordnim številom okužb. Od začetka septembra so potrdili 19.539 okužb, od začetka epidemije pa skupno 44.155. V državi je trenutno 20.289 aktivnih okužb, večina pa ima milejše simptome, kažejo podatki ministrstva za zdravje.

Narašča tudi število hospitaliziranih bolnikov s covid-19 kot tudi resnejših primerov. V skladu z zadnjimi podatki od srede je v bolnišnicah 413 bolnikov, 25 več kot v torek. Od tega je 91 bolnikov v resnem stanju. Po trditvah ministrstva pa bolnišnice lahko oskrbijo veliko več bolnikov, tudi resnejših. V četrtek so umrli še štirje bolniki s covid-19, skupno 489, poroča STA.

Češka druga najbolj prizadeta v Evropi

Podatki, ki jih navaja ČTK, kažejo, da je po dnevnem številu okužb na 100 tisoč prebivalcev Češka v Evropski uniji druga najbolj prizadeta država po Španiji.

Ladislav Dusek, vodja češkega inštituta za zdravstvene statistike, je v četrtek dejal, da se okužbe ne širijo več v zaprtih skupkih in da se srečujejo s tveganjem povečanega širjenja.

V okviru prizadevanj za zajezitev širjenja okužb je vlada že zaprla bare in klube med polnočjo in 6. uro ter uvedla zaščitne maske v razredih za šolarje, starejše od 11 let. V začetku meseca je znova uvedla tudi obvezno nošenje mask v javnem prevozu in v bolnišnicah, preden je to obvezo razširila še na večino zaprtih javnih prostorov, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.