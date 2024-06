V uradu danske premierke so v petek zvečer potrdili napad na trgu Kultorvet v Köbenhavnu in dodali, da je bila Frederiksenova v šoku. Sprva ni bilo jasno, ali je utrpela kake poškodbe, toda po navedbah prič ni šlo za hujši incident.

Premierka je kljub temu odpovedala današnje obveznosti. "Po včerajšnjem napadu so premierko Mette Frederiksen odpeljali v bolnišnico na zdravniški pregled," so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz njenega urada. Po njihovih navedbah ima premierka od napada lažje poškodovan vrat, sicer pa je dobro, toda pretresena zaradi dogodka.

Dve priči sta za danski časnik BT povedali, da sta videli, kako je premierka Frederiksen prišla na trg okrog 18. ure po lokalnem času. Moški, ki je hodil v nasprotni smeri, jo je nato ob bližnjem srečanju močno zadel v ramo. Frederiksenova se je opotekla, vendar ni padla na tla, moški pa je stekel stran.

Premierka je bila pretresena

Premierka se je po napadu usedla v bližnjo kavarno, moškega pa so nemudoma ujeli in pridržali njeni varnostniki ter ga nato predali policistom, navaja AFP.

Policija v Köbenhavnu je prav tako potrdila, da so napadalca aretirali, vendar niso podali informacij o njegovi identiteti ali motivu za napad.

Kasneje so v objavi na omrežju X sporočili, da bo 39-letni moški danes zaslišan pred sodiščem v Frederiksbergu. Sodnik bo odločal o tem, ali obstajajo razlogi za odreditev pripora, kot zahteva policija, je poročala danska državna televizija DR1.

Svetovni voditelji obsojajo napad

Na incident se je že v petek odzval danski obrambni minister Troels Lund Poulsen, ki je dejal, da kaj takšnega ne pritiče Danski.

Napad na premierko Frederiksen so obsodili tudi v Bruslju. "Obsojam to podlo dejanje, ki je v nasprotju z vsem, v kar verjamemo in za kar se borimo v Evropi," je na omrežju X zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ob tem je danski premierki zaželela veliko moči in poguma.

Napad sta kot grozljiv označila tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola in predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

"Ostro obsojam to dejanje in želim Mette Frederiksen čimprejšnje okrevanje," je na omrežju X zapisal francoski predsednik Emmanuel Macron. "Takšnih agresivnih dejanj ne moremo spregledati ali normalizirati. To je nevarno za naše demokracije," je navedel kanadski premier Justin Trudeau.

Šokiran je tudi slovenski premier Robert Golob. "Ostro obsojam to sramotno in strahopetno dejanje agresije," je zapisal na X.

Z zgroženostjo sta se na napad odzvala tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki je v objavi na omrežju X zapisal, da nasilje ne bo določalo naših političnih izbir.

Frederiksenova je v petek v danski prestolnici nudila podporo Christel Schaldemose, vodilni kandidatki njene stranke Socialnih demokratov na evropskih volitvah, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po besedah Schaldemosejeve naj sicer napad ne bi bil povezan s predvolilno kampanjo.