Močna potresa v Kaliforniji povzročila za okoli sto milijonov dolarjev škode

Kalifornijski guverner Gavin Newsom je dejal, da je po telefonu govoril z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki je ponudil zvezno pomoč. "Nobenega dvoma ni, da se s predsednikom ne strinjava o vsem, ampak področje, kjer ni politike in kjer izjemno dobro sodelujemo, je odgovor na izredne dogodke," je dejal demokrat Newsom.

Tresenje tal se bo v prihodnjih šestih mesecih nadaljevalo

Guverner je prebivalcem sporočil, da sta bila potresa budnica, in jim priporočil, naj se pripravijo na tresočo se prihodnost z načrtom o evakuaciji, zalogami vode in hrane ter drugimi potrebščinami. Seizmologi namreč ocenjujejo, da bo na območju puščave Mojave v naslednjih šestih mesecih več kot 30 tisoč potresov, vendar pa je za zdaj možnost tresenja tal z magnitudo najmanj sedem pičla.

Ridgecrest z 28 tisoč prebivalci, ki ga je zatreslo v četrtek, in mestece Tron s 1.500 prebivalci, ki je bilo bližje središču petkovega močnejšega potresa, stojita na območju velike baze zračnih sil ameriške vojne mornarice China Lake, kjer preizkušajo novo oborožitev. Mornarica je ukazala evakuacijo nenujnega osebja in družin.

Smrtnih žrtev ni bilo

Četrtkov potres je v Ridgecrestu poškodoval nekaj hiš in povzročil požare, petkov potres bližje Tronu pa je v mestecu poškodoval 50 objektov. Tron je bil nekaj časa izoliran, ker so oblasti zaradi razpok in nevarnosti plazov zaprle edino cesto do Ridgecresta, v drugo smer pa je puščava Dolina smrti. V nedeljo so v Tron s cisternami pripeljali pitno vodo, ker je vodovod poškodovan.

Tudi petkov močnejši potres ni povzročil smrtnih žrtev, ampak le preplah. Ljudje so bili zvečer že v posteljah ali pred televizorji, ko je začelo tresti, premikati pohištvo in metati stvari s polic. Direktor urada guvernerja Kalifornije za posredovanje v izrednih razmerah Mark Ghilarducci je sporočil, da škoda kljub vsemu ni bila velika, ker se je potres zgodil v odročnem predelu države. Zaradi poškodovanih hiš je v zavetiščih okrog 200 ljudi.

Tako močne potrese so nazadnje imeli pred 20 leti

Kalifornija je začela zdaj po ozemlju celotne države nameščati več tisoč dodatnih senzorjev za potrese, ki lahko rešijo življenja s pravočasnim opozorilom, da se lahko na primer zaustavijo vlaki ali izklopita elektrika in plin. Seizmologi sporočajo, da je za južni del Kalifornije normalno, da pride do potresov magnitude šest na vsakih nekaj let. Od zadnjega tako močnega potresa je tam minilo že 20 let. Zaradi tega zdaj pričakujejo več močnejših potresov.