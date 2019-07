Nov, še močnejši potres v Kaliforniji: žrtev za zdaj ni #video

Središče potresa je bilo blizu mesta Ridgecrest, okrog 240 kilometrov severovzhodno od Los Angelesa, in le slab kilometer pod površjem zemlje.

Podatkov o resnejših poškodbah ni, je za medije dejal šef lokalne policije Jed McLaughlin. Mediji pa poročajo, da je zaradi potresa nekaj več kot tri tisoč prebivalcev južne Kalifornije brez elektrike. Po potresu je izbruhnilo več požarov zaradi uhajanja plina v stavbah, so sporočili iz lokalne civilne zaščite.

"Ukvarjamo se s požari, uhajanjem plina, poškodbami, ljudje so brez elektrike," je za Reuters dogajanje povzela županja Ridgecresta Peggy Breeden .

Zadnji potres je del pojava, ki mu geologi pravijo zaporedni potres in je sledil potresu z magnitudo 6,4, ki je območje stresel v četrtek in je povzročil le nekaj gmotne škode.

Po navedbah ameriških geologov je bilo četrtkovo tresenje tla predpotres petkovega potresa, ki je bil po poročanju ameriške televizije CNN močnejši za 11-krat. Prebivalci območja so poročali o popotresnih sunkih.

Ameriška seizmologinja Lucy Jones je že v četrtek na novinarski konferenci posvarila, da je možnost približno ena proti 20, da bo območje v prihodnjih nekaj dneh prizorišče še močnejšega potresa.

Na družbenih omrežjih se po potresu delijo posnetki prebivalcev. Med drugim delijo posnetke bazenov, iz katerih je pljuskala voda.

