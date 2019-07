Južno Kalifornijo stresel potres z magnitudo 6,4 #video

Video showing damage in a shop in Ridgecrest, #California following the earthquake. pic.twitter.com/VUQslB8KPI — freedom 🇺🇸🍔 (@IntelDoge) July 4, 2019

Pri preostalih treh popotresnih sunkih na območju Los Angelesa so zabeležili magnitude 3,5, 3,8 in 4,2. Stavbe v središču mesta so se po besedah očividcev tresle tudi 30 sekund. Oblasti niso izdale opozorila pred cunamijem, o poškodovanih in smrtnih žrtvah za zdaj ne poročajo.

Epicenter potresa je bil po poročanju CNN približno sto kilometrov severozahodno od mesta Barstow v okrožju San Bernardino. Na območju mesta Ridgecresta v neposredni bližini epicentra so do zdaj zabeležili že najmanj 25 popotresnih sunkov, na nekaterih objektih pa je nastala tudi manjša gmotna škoda.

"Lestenci še vedno nihajo, pod se je rahlo zvalovil," je povedal direktor enega od hotelov v Ridgecrestu. Na družbenih omrežjih krožijo fotografije razdejanj v trgovinah, nekateri uporabniki pa poročajo tudi, da so se po tresenju tal ponekod sprožili zemeljski plazovi.

Na delu so tudi reševalci in gasilci, ki se borijo z manjšimi požari, poškodovane so tudi nekatere ceste. Z mednarodnega letališča v Los Angelesu so sporočili, da na letaliških stezah ni nastala nobena škoda. Do odpovedi letov ni prišlo, so sporočili prek Twitterja. Gre za najmočnejši potres na omenjenem območju po letu 1999, so sporočili ameriški seizmologi.

Potres so čutili tudi v Las Vegasu v zvezni državi Nevada, kjer pa podobno kot v Los Angelesu tresenje tal ni povzročilo večje gmotne škode.