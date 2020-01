Mineva 75 let od osvoboditve Auschwitza #video

Spominske slovesnosti se bodo udeležili tudi predstavniki Evropske unije, Sveta Evrope, Združenih narodov in organizacije Unesco. Komemoracije naj bi se udeležilo tudi približno 200 tistih, ki so preživeli Auschwitz in holokavst. Častni pokrovitelj dogodka je poljski predsednik Andrzej Duda, poroča STA.

Taborišče osvobodili vojaki Rdeče armade

27. januar je od leta 2006 svetovni dan spomina na holokavst. Iz Poljske je sicer največ žrtev holokavsta - trije milijoni Judov. Skupno je druga svetovna vojna na Poljskem zahtevala okoli šest milijonov smrtnih žrtev, kar predstavlja petino predvojnega prebivalstva.

V taborišču Auschwitz-Birkenau so nacisti pobili več kot milijon ljudi. Iz Slovenije je bilo v taborišče, ki še danes velja za največje pokopališče v zgodovini človeštva, deportiranih več kot 2.300 ljudi, umrlo jih je več kot 1.300, piše STA.

Taborišče so 27. januarja pred 75 leti osvobodili vojaki Rdeče armade tedanje Sovjetske zveze. Vojaki so lahko rešili le 7.650 bolnih in izčrpanih taboriščnikov. Med rešenimi je bilo 180 otrok, 52 med njimi mlajših od osem let.