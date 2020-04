Milanović se ne bo umaknil pred tistimi, ki na račun mrtvih povzdigujejo NDH

Milanović je na območju nekdanjega ustaškega koncentracijskega taborišča v Jasenovcu v sredo dejal, da je treba odstraniti spominsko ploščo umrlim pripadnikom paravojaške skupine Hrvaške obrambne sile (Hos) zaradi ustaškega gesla Za dom spremni. Menil je, da takšna plošča nima nobene povezave z domovinsko vojno na Hrvaškem v 90. letih prejšnjega stoletja.

Ploščo so leta 2017 najprej postavili v Jasenovcu, a jo je vlada leto kasneje zaradi pritiska dela hrvaške in mednarodne javnosti prestavila nekaj kilometrov stran.

HDZ meni, da je izjava neprimerna

Po pisanju STA so Milanovićevo izjavo iz Jasenovca ostro obsodila veteranska združenja ter nekatere desničarske in skrajno desne stranke. Kot neprimerno so jo označili tudi v vladajoči stranki HDZ, predvsem predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković ter ministra za obrambo in veterane Damir Krstićević in Tomo Medved.

"Ne bom molčal"

Milanović je danes pojasnil, da z izjavo o odstranitvi ustaških simbolov iz javnosti, vključno s spominsko ploščo z ustaškim geslom, ni želel zmanjšati pomena žrtev med pripadniki Hosa, temveč pokazati na tiste, ki zlorabljajo umrle hrvaške vojake za relativizacijo zločinske narave NDH in za norčevanje iz žrtev ustaškega terorja.

"Ne bom molčal pred tistimi, ki menijo, da so v umrlih pripadnikih Hosa našli sredstvo za nemoteno povzdigovanje ustašev ter nemoteno širjenje sovraštva in laži," je zapisal hrvaški predsednik na Facebooku. Ocenil je, da je NDH najbolj strašen moralni in politični spodrsljaj v sodobni hrvaški zgodovini.

Zapisal je, da je čast umrlim pripadnikom Hosa možno izkazati tudi brez ustaških gesel. Foto: Reuters

Pozval je hrvaški sabor, da po vzoru drugih demokratičnih in civiliziranih evropskih držav sprejme zakonodajo, s katero bi prepovedali in kaznovali povzdigovanje ustašev. Meni, da v hrvaškem saboru obstaja večina, ki bi takšno zakonodajo podprla, ter da jo bo podprl tudi hrvaški premier Andrej Plenković.

Vprašanje sicer je, zakaj Milanović podobne zakonodaje ni sprejel, ko je bil predsednik hrvaške vlade, ki je imela večinsko podporo v hrvaškem parlamentu.

Čast se lahko izkaže tudi brez ustaških besed

Milanović je danes tudi zapisal, da je čast umrlim pripadnikom Hosa možno izkazati tudi brez ustaških gesel. Objavil je tudi posnetek izjave prvega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana, ki je prav tako zameril pripadnikom Hosa, da so uporabljali fašistične simbole poražencev iz druge svetovne vojne, kar je bila tudi ena glavnih ovir za mednarodno priznanje Hrvaške.

Hos je kot paravojaško skupino leta 1991 ustanovila skrajno desna Hrvaška stranka prava (HSP), ki je v svojem programu navajala ustanovitev neodvisne Hrvaške z mejo s Srbijo na reki Drini. Nekatere enote so poimenovali po ustaških poveljnikih, povzeli so tudi ustaške simbole in ideologijo. Nekateri pripadniki Hosa so se urili tudi v Sloveniji. Leta 1992 so Hos pridružili hrvaški vojski, nekatere enote so obdržale samostojnost v Bosni in Hercegovini do leta 1993, dodaja STA.

