Milanović o Janševem oboroževanju: Je to Osvobodilna fronta 2023? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po nedavni objavi na omrežju X, na katerem je nekdanji premier Janez Janša ob protestu Palestincev na Prešernovem trgu pozval k oboroževanju državljanov, s čimer se bo ukvarjalo tudi tožilstvo, se je, nekoliko posmehljivo, odzval še hrvaški predsednik Zoran Milanović. "To je v stilu 'Hej brigade, na Slovenskem smo mi gospodar'. Mislim, da so Slovenci na Slovenskem gospodarji tudi brez vaških straž," je med drugim dejal Milanović.

Posnetek skupine ljudi s palestinskimi zastavami, ki je 19. oktobra na Prešernovem trgu v arabščini vzklikala Alah je velik, se je hitro razširil na omrežju X, delil pa ga je tudi prvak SDS in ob tem zapisal: "Vrag je vzel šalo. Oborožite se. Legalno."

Z zapisom se bo, kot je poročal Dnevnik, ukvarjal državni tožilec, ki bo presodil, ali so morda izpolnjeni zakonski znaki katerega od kaznivih dejanj, ki se preganja po uradni dolžnosti. "Preučili bomo morebiten obstoj znakov kaznivih dejanj in prekrškov, povezanih z vzbujanjem nestrpnosti," so za omenjeni časnik odgovorili tudi z ljubljanske policije.

Milanović: Osvobodilna fronta 2023?

Na TikToku se je pojavil posnetek hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, ki na vprašanje novinarke, kaj misli o Janševem pozivu, naj ljudje zaščitijo sebe in družino, najprej odgovori z besedami: "Osvobodilna fronta 2023? Kocbek, Kardelj ... Kakšna je njegova vloga? Pesniška ali marksistična?"

Ob vprašanju, kako nevarna se mu zdi izjava, s katero Janša poziva k oboroževanju, pa hrvaški predsednik najprej skomigne z rameni, se nasmehne in odgovori: "Poglejte, človek ni več predsednik vlade ... Izjava je v stilu 'Hej brigade, na Slovenskem smo mi gospodar'. Mislim, da so Slovenci na Slovenskem gospodarji tudi brez vaških straž."