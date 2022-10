Meteorit trčil v Mars in povzročil presenetljivo odkritje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Meteorit, ki je decembra lani trčil v Mars, je na njem sprožil tresljaje četrte magnitude, ki jih je zaznalo Nasino plovilo InSight, so v četrtek sporočili z ameriške vesoljske agencije. Potres je na planetu ustvaril okoli 150 metrov širok ter približno 21 metrov globok krater in razkril prisotnost ledu v bližini njegovega ekvatorja.

Izvor tresljajev so potrdili šele, ko je sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) manj kot 24 ur po trku meteorita v planet preletela mesto trka in posnela novonastali krater, največji, kar so jih opazili, odkar je sonda MRO pred 16 leti začela krožiti okoli Marsa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Čeprav udarci meteoritov na Marsu niso redki, nismo nikoli mislili, da bomo videli kaj tako velikega," je na četrtkovi novinarski konferenci povedala Ingrid Daubar, ki sodeluje pri misijah InSight in MRO.

Za tak meteorit še niso slišali

Znanstveniki so ocenili, da je bil meteorit velik od 16 do 39 metrov. Tako velik objekt bi v Zemljini atmosferi razpadel, preden bi padel na tla. "To je preprosto največji padec meteorita na tla, o katerem smo slišali, odkar znanost uporablja seizmografe ali seizmometre," je komentiral profesor planetologije Philippe Lognonne.

Informacije, zbrane s preučevanjem trka, bodo po besedah znanstvenikov pomembno prispevale k poglobljenemu poznavanju Marsove notranjosti in zgodovine nastanka tega planeta, navaja AFP. Foto: Reuters

Presenetljivo odkritje

Znanstvenikom pa se zdi presenetljiva zlasti prisotnost ledu ob kraterju, saj se ta nahaja v bližini Marsovega ekvatorja. "To je najtoplejše mesto na Marsu, najbližje ekvatorju, kjer smo do zdaj videli vodni led," je dejala Daubar.

Poleg informacij o podnebju na Marsu, ki jih odkritje ponuja, bi se prisotnost vode na tej zemljepisni širini lahko izkazala za "zelo koristno" za prihodnje človeške obiskovalce planeta, pa je poudarila direktorica Nasinega oddelka za planetarno znanost Lori Glaze.

"Ta led bi lahko pretvorili v vodo, kisik ali vodik," je dodala in pojasnila, da bi morebitne astronavte želeli izkrcati ravno "čim bližje ekvatorju".