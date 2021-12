Kaj se še skriva v vesolju? Nasin teleskop končno v izstrelitev.

Teleskop James Webb naj bi po številnih težavah in preložitvah danes končno poletel v vesolje. Izstrelitev iz vesoljskega centra v Kourouju v Francoski Gvajani je predvidena ob 13.20 po srednjeevropskem času. Novi vesoljski teleskop naj bi nadomestil Hubblovega in znanstvenikom omogočil vpogled še dlje v vesolje.

Teleskop bo v vesolje ponesla raketa Ariane 5, ki jo upravlja francoski Arianespace. To so v četrtek v zadnjem večjem koraku pred vzletom že prepeljali iz hangarja na izstrelitveno ploščad.

Nekaj ur pred izstrelitvijo bodo znanstveniki s pomočjo vremenskega balona analizirali številne plasti atmosfere in se prepričali, ali so razmere primerne. Foto: Reuters

Operativen čez pol leta

Za izstrelitev bo na voljo natanko 32 minut. Po izstrelitvi, če bo uspešna, pa bo treba počakati še približno šest mesecev, da bo vesoljski teleskop razgrnil sončne ščite in glavno ogledalo, umeril svoje instrumente, se ohladil in dosegel cilj, kjer bo deloval. Ta cilj je od Zemlje oddaljen skoraj 1,5 milijona kilometrov.

Naslednik Hubblovega teleskopa bo potem preučeval nastanek vesolja vse do 200 milijonov let po velikem poku pred 13,8 milijarde let, kar je za 300 milijonov let več kot njegov predhodnik Hubble. deloval naj bi od pet do deset let.

Njegov drugi glavni cilj je odkrivanje in raziskovanje planetov zunaj Osončja, pri tem pa bo preučeval pogoje v atmosferi in morebitne sledi življenja. Načrtovana so tudi natančnejša opazovanja v našem sončnem sistemu, med drugim Marsa in Evrope, Jupitrove ledene lune. Foto: Reuters

Skoraj devet milijard evrov vreden projekt, katerega začetki segajo v daljno leto 1989, je potekal pod vodstvom Nase, Evropske vesoljske agencije (ESA) in kanadske vesoljske agencije (CSA). Pri njem je sodelovalo na tisoče znanstvenikov, inženirjev in drugih raziskovalcev iz 14 držav.