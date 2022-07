Nova vesoljska misija: Biden razkril osupljivo fotografijo #foto

Teleskop James Webb znanstveno omogoča pogled še dlje v vesolje. Posnel je prvo in najglobljo infrardečo sliko vesolja do zdaj, so sporočili iz Nase. Še več fotografij bo objavljenih danes.

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field.



Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb's first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/zAr7YoFZ8C — NASA (@NASA) July 11, 2022

Osupljivo fotografijo vesolja je javnosti razkril ameriški predsednik Joe Biden. "To je zgodovinski trenutek za znanost in tehnologijo, za astronomijo in raziskovanje vesolja, za Ameriko in za človeštvo," je na Twitterju zapisal Biden.

The first image from the Webb Space Telescope represents a historic moment for science and technology. For astronomy and space exploration.



And for America and all humanity. pic.twitter.com/cI2UUQcQXj — President Biden (@POTUS) July 11, 2022

Nova vesoljska misija

"Ta slika jate galaksij SMACS 0723, znana kot Webbovo prvo globoko polje, je polna podrobnosti. Na tisoče galaksij, vključno z najšibkejšimi predmeti, ki so jih kdaj opazili v infrardečem sevanju, se je prvič pojavilo v pogledu najnaprednejšega Nasinega teleskopa," so zapisali na spletni strani. Teleskop je posnel kot zrno peska velik delček sicer ogromnega vesolja.

Teleskop James Webb je naslednik Hubblovega teleskopa. Preučeval bo nastanek vesolja vse do 200 milijonov let po velikem poku pred 13,8 milijarde let, kar je za 300 milijonov let več kot njegov predhodnik Hubble. Deloval naj bi od pet do deset let.