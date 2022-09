Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška vesoljska agencija Nasa je danes ponoči izvedla prvi uspešen poizkus preusmeritve asteroida. S sondo DART (Double Asteroid Redirection Test) so Američani zadeli asteroid Dimorfos in s trkom preusmerili njegovo tirnico. Nasa je tako tudi uradno naredila prvi korak k obrambnemu sistemu Zemlje proti nevarnostnim iz vesolja.

"Začela se je nova era za človeško vrsto. Era, v kateri se lahko obranimo pred recimo smrtno nevarnimi asteroidi," je uspešno misijo sonde DART po poročanju CNN komentirala Lori Glaze iz Nase. Misija DART ni prvi poskus Nase, da bi s sondo zadela v asteroid. 4. julija 2005 je manjše plovilo, ki ga je izpustila ameriška sonda Deep Impact, trčilo v jedro kometa Tempel 1. Takrat pa cilj ni bil spremeniti poti kometa, temveč bolje preučiti njegovo notranjost.

Sondo DART so z Zemlje izstrelili 24. novembra 2021 iz oporišča Vandenberg v Kaliforniji, na nosilni raketi Falcon 9.

Asteroid Didymos so odkrili leta 1996 v okviru raziskave neba Spacewatch, njegovo luno Dimorfos pa leta 2003. Ta asteroidni dvojček obkroži Sonce vsaki dve leti in en mesec. Premer večjega telesa je 780 metrov, njegova luna pa meri 160 metrov.

Obramba Zemlje pred asteroidi

V našem Osončju kroži več kot milijon znanih asteroidov. Med njimi je podskupina potencialno nevarnih asteroidov, ki so dovolj veliki, da bi lahko ob trku z Zemljo povzročili veliko škodo. Znanih je več tisoč takšnih vesoljskih teles.

Strokovnjaki za tako imenovano obrambo pred asteroidi že leta razmišljajo, kako bi se obvarovali pred možnim trkom z asteroidom, ki bi prišel Zemlji na pot.

Ena od zamisli je, da bi s trkom sonde poskušali spremeniti pot asteroida. In s projektom DART so poizkušali preveriti, ali je tak način preusmeritve sploh možen in učinkovit.