Jutri bo mimo Zemlje švignil velikanski asteroid #video

V videoposnetku, ki ga je posnela kamera na zvoncu, lahko vidimo blisk bele svetlobe, ki se pomika po nebu. Član The UK Fireball Alliance (Zavezništvo ognjenih krogel Združenega kraljestva) Ashley King pravi, da je meteor najverjetneje povzročil del iz asteroidnega pasu med Marsom in Jupitrom, ki je priletel v Zemljino atmosfero in zgorel na višini okoli 40 kilometrov, zato ne moremo pričakovati meteoritov na površju.

