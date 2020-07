Slovenski meteorit eden redkih, o katerih "se bo vedelo vse"

Do zdaj so našli tri kose meteorita Novo mesto, ki je 28. februarja eksplodiral nad Slovenijo. Vse tri so našli občani. Meteorit je nedavno dobil uradno mednarodno sprejeto ime Novo Mesto (Mesto je pisano z veliko, saj tako narekujejo pravila mednarodne krovne organizacije za meteorite The Meteoritical Society), s čimer je bil vpisan v bazo vseh znanih meteoritov kot peti slovenski meteorit, nam je povedal geolog Bojan Ambrožič.

Kot je še dodal, raziskave kosov, ki so jih našli, še potekajo, bo pa meteorit Novo mesto le eden od 34 meteoritov, ki bo imel rekonstruirano celotno svojo zgodovino.

Bojan Ambrožič z drugim najdenim kosom, ki je najtežji in tehta 469 gramov. Foto: Bojan Ambrožič, CO Nanocenter / Institut "Jožef Stefan" "Vedeli bomo, kaj se je z njim dogajalo od nastanka osončja pa do padca na Zemljo, skratka, kaj se je dogajalo, ko je bil meteorit še del starševskega telesa, kaj se je dogajalo z njim, ko je bil v asteroidnem pasu, in kaj se je dogajalo med letom skozi atmosfero," pravi Ambrožič.

Večina meteoritov je večjih, morda tudi zanimivejših, a nimajo rekonstruirane zgodovine, pravi geolog. "O tem meteoritu pa se bo vedelo vse," dodaja Ambrožič, ki o odkritjih piše na svoji spletni strani.

Prišel je iz asteroidnega pasu

Že zdaj je jasno, da je meteorit prišel iz asteroidnega pasu med Marsom in Jupitrom. Izračunana je tudi njegova orbita, ki jo lahko vidite spodaj, a Ambrožič poudarja, da izračun še ni dokončen.

Foto: Jure Atanackov (spletna stran bojanambrozic.com)

Mini slovarček



METEOROID: manjša, pretežno kamnita gmota, ki kroži okoli Sonca;

ASTEROID: večja, pretežno kamnita gmota, ki kroži okoli Sonca;

KOMET: komet tako kot meteoroid in asteroid kroži okoli Sonca, a je v primerjavi z njima sestavljen pretežno iz ledu in prahu ter ima značilen rep;

METEOR: svetlobni pojav, ki spremlja pot meteoroida skozi ozračje;

METEORIT: ostanek, ki pade na tla;

ASTEROIDNI PAS: skupek asteroidov in meteoroidov, ki krožijo po tirnici med Marsom in Jupitrom.

Najmanj trikrat je trčil

Analize so pokazale, da je imel pred štirimi milijardami let asteroid, iz katerega izhaja meteorit Novo mesto, premer več sto kilometrov. Ta velik asteroid se je zaradi trkov z drugimi nebesnimi telesi najmanj trikrat razletel. Kdaj se je to zgodilo in kako točno, raziskovalci še ugotavljajo.

Tretji najdeni kos je najmanjši in tehta 48 gramov. Foto: Bojan Ambrožič, CO Nanocenter / Institut "Jožef Stefan" Da je asteroid najmanj trikrat razpadel, vedo zato, ker je meteorit brečiran, pravi Ambrožič. "Breča je kamnina, ki je sestavljena iz drobcev drugih kamnin, tako vemo, da sta se v vesolju zaletela vsaj dva ali trije asteroidi in se je material premešal. V enem kosu meteorita je tako več različnih kamnin, zaradi tega je meteorit Novo mesto veliko bolj kompleksen. Iz tega lahko vidimo, da se je z njim v njegovi geološki zgodovini dogajalo veliko zanimivih stvari," pojasnjuje Ambrožič.

Ravno zaradi brečiranosti meteorit Novo mesto spada v zelo redko podvrsto navadnih hondritov.

Prvi kos, ki ga je občan našel že nekaj dni po padcu, tehta 203 grame. Foto: Bojan Ambrožič, CO Nanocenter / Institut "Jožef Stefan" Kot nam je še povedal Ambrožič, se ocenjuje, da je bila masa meteoroida, tik preden je vstopil v Zemljino atmosfero, okoli 80 ton, premer telesa naj bi bil okoli pet metrov.

Iščejo največji kos

Kot pravi Ambrožič, se je večina začetne mase meteoroida ohranila samo v obliki enega velikega kosa z maso nekaj 10 kilogramov, ki pa ga še niso našli. Zdaj potekajo izračuni, kam naj bi padel ta največji kos. Ko bo izračun narejen, bo spet sledila iskalna akcija.

Da bi našli še kakšne majhne kose, pa je skoraj nemogoče, saj jih je prerasla trava in prekrilo listje, še pravi Ambrožič.

