Uspešna akcija: na Dolenjskem našli kos meteorita

Sobotna iskalna akcija meteorita, ki je pred tednom dni eksplodiral nad Slovenijo in Hrvaško, je bila uspešna. Kot je sporočil geolog Bojan Ambrožič, so našli kos meteorita na območju Dolenjske. Več podrobnosti bodo razkrili na novinarski konferenci ob 15. uri.

V soboto je potekala iskalna akcija za ostanki meteorita, za katerega so predvidevali, da je padel na Zemljo na območju Slovenije. Kot je na spletni strani zapisal geolog Bojan Ambrožič, je bila akcija uspešna, saj so našli ostanke.

"Najden je bil nov slovenski meteorit – meteorit Novo mesto," je sporočil Ambrožič, ki bo s kolegi več podrobnosti razkril na novinarski konferenci ob 15. uri.

Meteoroit je eksplodiral nad Slovenijo in Hrvaško, eksplozijo pa so videli številni domačini. Eksplodiral je 34,5 kilometra nad površjem, vstopna hitrost v ozračje je bila približno 21 kilometrov na sekundo, velik pa je bil od enega metra do metra in pol. Tehtal naj bi kar 5,5 tone.

Slovenec z inovativno metodologijo izračunal mogoča področja padca

Foto: Bojana Aleš Pred iskalno akcijo je z inovativno metodologijo zemljevid mogočega padca ostankov meteorita izdelal tudi Dušan Peček, vodja projekta sarOS™ in strokovnjak za t. i. aplikacije Mission Critical Response.

Pri tem se je povezal z Američanom Jimom Goodallom, avtorjem spletne strani Strewnify.com, ki spremlja padce meteoritov na Zemljo.

V petkovem pogovoru je Peček za Siol.net povedal, da je meteorit na višini 24 kilometrov nehal žareti, kar kaže na to, da so ob padcu pihali zelo močni vetrovi.

"Iščemo vsaj en košček meteorita"

Peček je izpostavil dve območji, kjer bi lahko našli ostanke meteorita. Kot je dejal pred iskalno akcijo, ki jo je v soboto organiziral Ambrožič, se običajno pred iskanjem izvede tako imenovani consensus oziroma glasovanje.

"Iščemo vsaj en košček meteorita. V iskalnih akcijah pogrešanih ljudi, ko iščemo 'osebo v enem kosu', pa je treba znotraj načrtovanega območja določiti manjše, obvladljive sektorje, ki se jih natančno preiskuje," je pred iskalno akcijo povedal Peček.

Strokovnjaki o meteoritu: