Spet meteor nad Slovenijo, ste ga videli? #foto

Kot nam je povedal Ambrožič, je bil meteor viden okoli 15.35, videlo pa ga je na desetine očividcev. Več o tem, kako velik je bil, ali in kam je meteorit padel, še ni znanega. Mogoče je tudi, da bi na Zemljo padel v Avstriji, nam je še povedal Ambrožič.

Šlo naj bi za zelo svetel meteor, tako imenovani superbolid, tako kot v primeru meteorita Novo mesto, ki je nad Slovenijo eksplodiral konec februarja.

Ambrožič poziva vse očividce, ki so morda posneli fotografijo ali video dogodka, da mu jih pošljete na e-naslov ambrozicbojan@hotmail.com in izpolnite obrazec o dogodku

Foto: Mirela Curk / bojanambrozic.com

Prvi kos meteorita Novo mesto, ki ga je našel občan že nekaj dni po padcu, tehta 203 grame. Foto: Bojan Ambrožič, CO Nanocenter / Institut "Jožef Stefan"

V dobrem mesecu dni je to že drugi astronomski pojav nad Slovenijo. Konec februarja je nad Slovenijo eksplodiral meteorit Novo mesto. Do zdaj so našli tri kose, nadaljuje pa se iskanje največjih kosov, ki bi imeli lahko nekaj deset kilogramov, po optimističnih ocenah pa celo 50 kilogramov. Več v članku Našli tri kose meteorita, nadaljuje se lov na veliki kos.

METEOROID: manjša, pretežno kamnita gmota, ki kroži okoli Sonca;

ASTEROID: večja, pretežno kamnita gmota, ki kroži okoli Sonca;

KOMET: komet tako kot meteoroid in asteroid kroži okoli Sonca, a je v primerjavi z njima sestavljen pretežno iz ledu in prahu;

METEOR: svetlobni pojav, ki spremlja pot meteoroida skozi ozračje;

SUPERBOLID: zele svetel meteor;

METEORIT: ostanek, ki pade na tla.

