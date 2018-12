Merklova: CDU je doživela vzpone in padce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška kanclerka Angela Merkel je danes v Hamburgu pred uradnim začetkom kongresa krščanskih demokratov (CDU) izrazila hvaležnost za svoj čas na vrhu stranke, ki jo je vodila 18 let. Pred izborom njenega naslednika ali naslednice je glasovanje in razpoloženje v stranki ocenila kot pravo demokracijo.

Pred delegati CDU je pomembna naloga, da se zastavijo smernice za prihodnjo vodilno ekipo, je nemška kanclerka Angela Merkel ocenila v zadnjih urah pred predajo vodenja stranke. Pri tradicionalnem obhodu čez dvorane, kjer se bo v petek začel dvodnevni kongres CDU, je dodala, da se veseli petka: "To je prava demokracija, ko obstajajo možnosti. O preostalem pa bodo odločali delegati."

Za naslednika Merklove trije kandidati

Merklova se je ob tej priložnosti ozrla tudi v preteklost, natančneje v zadnjih 18 let, ko je vodila stranko. "V teh časih je CDU seveda doživela vzpone in padce," je ocenila. Nadaljevala je, da je stranki v tem času kar štirikrat uspelo imenovati predsednika vlade, da je zelo hvaležna za ta čas in da se veseli, da bo lahko še naprej opravljala dolžnosti kanclerke.

Za naslednika ali naslednico Merklove, ki je odhod z vrha stranke napovedala v oktobru, se poteguje najmanj 18 kandidatov. Med vidnejšimi so generalna sekretarka Annegret Kramp-Karrenbauer, odvetnik Friedrich Merz in zdravstveni minister Jens Spahn. Prvič v zgodovini stranke se želi na prestol CDU zavihteti takšno število kandidatov, saj je med krščanskimi demokrati doslej veljala tradicija, da se trdno postavijo za enega predstavnika.

O novem voditelju stranke bo odločal 1.001 delegat

Omenjeni trije kandidati predstavljajo dve struji stranke. Medtem ko bi Kramp-Karrenbauerjeva nadaljevala sredinsko usmeritev CDU, se njena moška tekmeca zavzemata za gospodarsko bolj liberalne vrednote in vrnitev v desno politiko.

Merzu je podporo javno izrazil nekdanji predsednik stranke in predsednik bundestaga Wolfgang Schäuble. Gospodarski minister Peter Altmaier je medtem stopil na stran Kramp-Karrenbauerjeve.

Kongres CDU bodo v petek odprli z ekumensko mašo. Do okoli 12. ure je še možna prijava kandidatov za predsednika stranke, nato pa bodo sledile predstavitve in glasovanje. Nov predsednik bo predvidoma znan med 16. in 18. uro. V Hamburgu pričakujejo več tisoč gostov, a bo o novem vodstvu odločal 1.001 delegat.