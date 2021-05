Mefistova hčerka proti Donaldu Trumpu

V predtrumpovskih časih je bil med demokrati eden od najbolj osovraženih republikancev Dick Cheney. Zlasti jim je bil trn v peti kot podpredsednik ZDA v obdobju predsednikovanja Georgea Busha mlajšega (2001–2009). Za Cheneyja pravijo, da je bil najmočnejši podpredsednik ZDA v zgodovini.

Bushev mefisto

Med demokrati je veljal za nekakšnega mefista, hudičevega prišepetovalca, ki ima izjemno velik vpliv na predsednika Busha. Cheneyja imajo številni za najbolj odgovornega za ameriški napad na Irak, za mučenje zapornikov v Guantanamu, nezakonito vohunjenje za ameriškimi državljani …

Napovednik filma Podpredsednik iz leta 2018, v katerem Dicka Cheneyja igra Christian Bale. V filmu je Cheney predstavljen kot nekakšen hudobec.

Cheney ima dve hčerki: mlajšo Mary, ki je istospolno usmerjena, in starejšo Liz. Ta je šla po očetovih stopinjah in postala političarka. Leta 2016 je bila v Wyomingu izvoljena v ameriški kongres. Predstavlja volilno okrožje, ki ga je v ameriškem kongresu zastopal že njen oče med letoma 1979 in 1989.

Podpornica Trumpove odstavitve

Ideološko bi za Liz Cheney lahko rekli, da je izrezan oče. Neokonservativna, zagovornica dejavne ameriške zunanje politike, ki je usmerjena v zagotavljanje nacionalne varnosti ZDA. Zato je bila pogosto kritična do Donalda Trumpa, ki se je nagibal k ameriškemu izolacionizmu.

Cheneyjeva je po napadu Trumpovih podpornikov na ameriški kongres januarja letos podprla Trumpovo odstavitev, kar je seveda ujezilo številne njene republikanske kolege, ki so še vedno goreči trumpisti.

Neuspešni poskus njene zamenjave

Ti so jo februarja letos hoteli odstaviti s položaja vodja republikanske konference v predstavniškem domu kongresa, a jim ni uspelo. Za njeno odstavitev je glasovalo 61 republikanskih kongresnikov, proti jih je bilo 145.

Liz Cheney je ideološko zvesta svojemu očetu Dicku Cheneyju. Ta je bil v svoji bogati politični karieri podpredsednik ZDA, obrambni minister in kongresnik. Foto: Guliverimage

A nasprotja znotraj republikanske stranke se še vedno niso zgladila. Trump ima še vedno veliko podpornikov med republikanci, ki so pripravljeni delovati v skladu z njegovimi navodili, Cheneyjeva pa je še vedno njegova goreča nasprotnica.

Cheneyjeva o Trumpovem zastrupljanju demokratičnega sistema

Nedavno je na Twitterju grajala Trumpovo zavračanje izidov lanskih predsedniških volitev: "Predsedniške volitve 2020 niso bile ukradene. Kdor trdi, da so bile, ta razširja veliko laž, obrača hrbet vladavini prava in zastruplja naš demokratični sistem."

The 2020 presidential election was not stolen. Anyone who claims it was is spreading THE BIG LIE, turning their back on the rule of law, and poisoning our democratic system. — Liz Cheney (@Liz_Cheney) May 3, 2021

Ta teden je spletni medij Axios objavil novico, da želijo Trumpu zvesti republikanci zamenjati Cheneyjevo z eno od republikanskih kongresnic. Kot piše Axios, se republikanski kongresniki zavedajo, da Cheneyjeve na čelu republikanske konference ne more zamenjati moški.

V igre so tri ženske

Če bi Cheneyjevo zamenjal moški, bi bili moški na čelu vseh treh najpomembnejših funkcij znotraj republikanske manjšine v predstavniškem domu kongresa. Vodja republikanske manjšine v predstavniškem domu kongresa je Kevin McCarthy, vodja republikanske poslanske skupine pa Steve Scalise.

Fotografija Liz Cheney in Donalda Trumpa iz časov, ko sta bila še v razmeroma korektnih odnosih. Foto: Guliverimage

Za novega vodjo republikanske konference, ki združuje vse republikanske kongresnike v predstavniškem domu, imajo Trumpovi republikanci v igri tri imena: Elise Stefanik, Ann Wagner in Jackie Walorski. Največ podpore naj bi imela Stefanikova.

Trump podpira Stefanikovo

Stefanikovo je v svojem blogu javno podprl tudi Trump: "Liz Cheney je trapa, ki hujska k vojnam, zaradi česar nima kaj početi v vodstvu republikanske stranke. Hočemo voditelje, ki verjamejo v gibanje Naredimo Ameriko spet veliko in ki dajejo prednost vrednotam načela Najprej Amerika. Elise Stefanik je precej boljša izbira in ima mojo popolno podporo za vodjo republikanske konference. Elise je odločna in bistra komunikatorka."

Stefanikova, ki prihaja iz zvezne države New York, je bila ena od republikanskih kongresnikov, ki so januarja letos oporekali potrditvi izidov z lanskih predsedniških volitev.

Bo Cheneyjeva "odletela" že 12. maja?

Naslednji zbor republikanske konference je 12. maja in takrat naj bi Stefanikova zamenjala Cheneyjevo. Če se bo to zgodilo, bo to še en dokaz več, da ima Trump še vedno glavno besedo znotraj republikanske stranke.

Trump za novo vodjo republikanske konference v predstavniškem domu kongresa podpira Elise Stefanik. Ta je češko-italijanskega rodu in v Washingtonu predstavlja kongresno okrožje na severu zvezne države New York. Foto: Guliverimage

Proti Cheneyjevi je zdaj tudi McCarthy, ki jo je februarja še podprl, zdaj pa je do nje zelo kritičen. Cheneyjeva, ki se zaveda, da se ji stolček vodje republikanske konference resno maje, je v sredo v gostujoči kolumni v Washington Postu še enkrat odločno napadla Trumpa.

Cheneyjeva proti Trumpovemu kultu osebnosti

Cheneyjeva je svoje republikanske kolege pozvala, naj se postavijo v bran pristnim konservativnim vrednotam in se odvrnejo od nevarnega in protidemokratičnega Trumpovega kulta osebnosti.

Trumpu očita, da želi spodkopati zaupanje v volilne izide in pravno državo, česar do zdaj ni počel noben ameriški predsednik. Po njenem je republikanska stranka pred veliko odločitvijo: ali bo podprla Trumpov pohod proti legitimnim volilnim izidom ali pa bo izbrala resnico in zvestobo ustavi.