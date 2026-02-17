Medvedka napadla gozdarja, sin jo je ubil

Na Slovaškem je medvedka napadla in ranila gozdarja, nato jo je gozdarjev sin ubil, poročajo tuji mediji. Na kraju dogodka so našli tri medvedje mladiče, približno 200 metrov stran pa hudo poškodovanega psa, ki je kasneje poginil.

Državni sekretar za okolje Filip Kuffa je ob sklicevanju na izjavo sina poškodovanega gozdarja dejal, da sta z očetom v spremstvu lovskega psa pregledovala gozd, ko ju je nenadoma napadla medvedka. Po njegovih besedah je oče v samoobrambi medvedko večkrat ustrelil, a ga je podrla na tla in ugriznila. Sin jo je nato ubil, očeta pa so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Približno 200 metrov stran so našli tudi hudo poškodovanega psa, ki je kasneje poginil, na mestu dogodka pa tri medvedje mladiče. Mladiče, stare približno en mesec, so prepeljali v živalski vrt v Bojnicah na zahodu Slovaške. Edini samec med njimi je bil močno dehidriran in je potreboval nujno veterinarsko oskrbo.