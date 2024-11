Mati ubite novorojenke priznala krivdo

Mati teden dni stare deklice, ki so jo v petek našli mrtvo v smetnjaku v bližini dunajske bolnišnice, je priznala krivdo, so sporočili iz policije. Kot motiv je navedla družinske težave. Dojenčica je utrpela poškodbo glave in je imela več zlomljenih kosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.