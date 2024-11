V bolnišnici Favoriten na Dunaju je v četrtek izginil teden dni star dojenček. Policija je sprožila obsežno preiskavo prostorov klinike in bližnje okolice, truplo dojenčka pa so danes našli v košu za smeti na območju bolnišnice. Po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung je umora dojenčka osumljena njegova mati. Policija tega še ni potrdila.

Po navedbah policije je mati v četrtek za kratek čas zapustila sobo v bolnišnici, ko se je vrnila, pa njenega otroka ni bilo več v sobi. Otrokovo izginotje je sicer prva opazila medicinska sestra in o tem obvestila mater. Policija je kmalu za tem sprožila intenzivno preiskavo prostorov klinike in bližnje okolice. Pregledovala je tudi vse avtomobile, ki so zapuščali bolnišnico.

Preiskali tudi smetarski avto

V preiskavo so bili vključeni tudi reševalni psi, ki so policiste usmerili proti smetnjaku. Ta je bil sicer malo pred tem izpraznjen. Ko so izsledili tovornjak s smetmi in ga pregledali, v njem niso našli dojenčka ali kakršnih koli sledi za njim.

Dunajsko zdravniško združenje WIGEV je medtem za ORF pojasnilo, da so vrata oddelka običajno zaprta. Obiskovalci namreč morajo pozvoniti na domofon, osebje pa jih spusti v oddelek le, če imajo ustrezno pooblastilo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Iskanje dojenčka so v četrtek zvečer prekinili, nadaljevali pa so danes in njegovo truplo našli v košu za smeti na območju bolnišnice. Policija med iskanjem otroka ni izključila ugrabitve in je sorodnike že zaslišala.