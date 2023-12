Madžarski parlament sprejel sporno zakonodajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nasprotniki Orbanove vlade sveženj zakonov vidijo kot še enega od načinov, na katerega bi madžarske oblasti lahko obračunavale z nasprotniki in opozicijo. Foto: Reuters

Sveženj zakonov o "obrambi nacionalne suverenosti" predvideva vrsto ukrepov za preprečevanje tujega vmešavanja, vključno s kriminalizacijo financiranja volilne kampanje iz tujine in ustanovitvijo urada za zaščito suverenosti s širokimi pooblastili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Urad, ki bi ga tudi vpisali v ustavo, bi bil pristojen za "odkrivanje in preiskovanje organizacij, ki prejemajo sredstva iz tujine (...) z namenom vplivanja na voljo volivcev". Kandidata na volitvah, ki bi sprejel tuje financiranje, bi tako lahko doletela zaporna kazen do treh let. Vodjo urada bi imenoval premier.

Sveženj namenjen zaščiti madžarske suverenosti

Po navedbah Budimpešte je sveženj namenjen zaščiti madžarske suverenosti. Nasprotniki Orbanove vlade ga medtem vidijo kot še enega od načinov, na katerega bi madžarske oblasti lahko obračunavale z nasprotniki in opozicijo.

Ustanovitev takšnega nadzornega organa je bila zato v zadnjih tednih tarča kritik skupin za človekove pravice, ki menijo, da bodo zakoni oblastem služili kot zaščita za "samovoljno izvajanje oblasti".

Oglasil se je tudi Svet Evrope (SE), ki je konec novembra ocenil, da ustanovitev takšnega urada predstavlja veliko tveganje za človekove pravice. Po mnenju SE gre za poskus Orbanove vlade, da bi utišala kritične glasove pred evropskimi in lokalnimi volitvami na Madžarskem prihodnje leto.