Po pričakovanjih si bo brez težav zagotovil peti mandat in s tem podaljšal svojo vladavino vsaj do leta 2030. Foto: Reuters

Odmevnejši dogodki dneva:



16.29 Grafiti proti Putinu se pojavljajo v ruskih mestih

12.55 Putin napovedal kandidaturo na predsedniških volitvah

8.55 Vzhod Ukrajine tarča ruskih napadov z raketami in droni

Včerajšnja napoved, da bodo ruske predsedniške volitve 17. marca prihodnje leto, je med opozicijskimi predstavniki sprožila val dejavnosti.

Pojavljajo se nove odporniške kampanje. Morda najvidnejša je povezana z zaprtim kritikom Kremlja Aleksejem Navalnim, čigar skupina The Anti-Corruption Foundation (Protikorupcijska fundacija) je v ruskih mestih postavila panoje s kodami QR, ki vodijo do spletne strani njihove kampanje.

Toda poleg tega je skupina začela izvajati ločen načrt, ki poziva ruske državljane, naj uporabljajo grafite kot sredstvo za spodbujanje opozicije. Predlagajo, da se beseda "Rusija" napiše s posebno pisavo, s čimer pokažejo, da gre za sporočilo proti Putinu.

V spletni objavi, ki prikazuje slike grafitov v različnih ruskih mestih, je skupina Navalnega pozvala rojake: "Rišite grafite! Naj bo #RussiaWithoutPutin povsod. Pridružite se kampanji."

Putin je odločitev o kandidaturi sporočil v Kremlju po podelitvi najvišjega ruskega vojaškega odlikovanja, zlate zvezde heroj Rusije, vojakom, ki so se borili v Ukrajini, še poroča agencija TASS.

Ukrajina je bila ponoči tarča novih ruskih napadov z raketami in droni, so sporočili iz ukrajinske vojske. Nad regijama Kijev in Dnipropetrovsk je zračna obramba sestrelila 14 od 19 izstreljenih manevrirnih raket. Tarča raketnega napada je bil tudi Harkov, pri čemer je bila ranjena ena oseba. Dnipropetrovsk so ruske sile napadle tudi z droni.

"Izstreljenih je bilo 19 manevrirnih raket. Naša zračna obramba pa jih je sestrelila 14," je sporočil tiskovni predstavnik ukrajinskih letalskih sil. Dodal je, da so bile rakete sestreljene nad kijevsko regijo in Dnipropetrovskom, ciljale pa naj bi ključno infrastrukturo. Prvič po 79 dneh je bila tarča raketnega napada tudi prestolnica Kijev.

Ukrajinske letalske sile so pred tem po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform sporočile, da je Rusija ponoči s šestimi raketami tipa S-300 napadla mesto Harkov, s sedmimi droni tipa šahed pa regijo Dnipropetrovsk.

"Okupatorji so šestkrat zadeli Harkov," je na Telegramu zapisal guverner regije Oleg Sinegubov in dodal, da so eno osebo oskrbeli na kraju napada. Zadetih je bilo več mestnih okrožij, pri čemer so bile poškodovane stanovanjske stavbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih ukrajinskega ministrstva za energijo je bil v četrtek popoldne v ločenem napadu zadet tudi premogovnik v mestu Toretsk na vzhodu države. V napadu je bila poškodovana ena oseba, ki so jo odpeljali v bolnišnico.