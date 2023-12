Slovenija znova podaljšala nadzor na meji

Vlada je na današnji seji podaljšala začasni ponovni nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko za še 12 dni, in sicer do 21. decembra. Ob upoštevanju načela sorazmernosti bodo ukrepi na notranjih mejah še naprej ciljno usmerjeni na preprečevanje terorizma, ekstremizma in čezmejne kriminalitete, so sporočili po seji vlade.