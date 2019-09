Madžarska na zasedanju ministrov EU zavrnila očitke o kršenju evropskih vrednot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki Madžarske so v ponedeljek spet zavrnili vse očitke glede kršitev temeljnih evropskih vrednot in vladavine prava. Na fotografiji madžarski premier Viktor Orban. Foto: Reuters

Na zasedanju ministrov držav članic EU za evropske zadeve je v ponedeljek v Bruslju potekala prva obravnava v okviru postopka ugotavljanja morebitnih kršitev temeljnih evropskih vrednot in vladavine prava na Madžarskem. Na zaslišanju, ki je le prvi korak dolgotrajnega procesa, je uradna Budimpešta spet zavrnila vse očitke.

Postopek zaradi kršitev temeljnih evropskih vrednot je septembra lani proti Madžarski sprožil Evropski parlament. Evropski poslanci so namreč potrdili poročilo, ki državi na podlagi obtožb glede utišanja neodvisnih medijev in intelektualcev, odstranitve neodvisnih sodnikov, onemogočanja nevladnih organizacij ter razmaha korupcije očita ogrožanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic.

Madžarska očitke označila za politično motivirane

Evropski parlament je s tem začel postopek za sprožitev sedmega člena pogodbe EU, katerega skrajni ukrep je odvzem glasovalnih pravic Madžarski. Postopek ugotavljanja morebitnih kršitev se je začel v ponedeljek, ko so o primeru za zaprtimi vrati razpravljali ministri za evropske zadeve.

Podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je po ponedeljkovem zasedanju poudaril, da zgodba z Madžarsko še ni zaključena. Foto: Reuters

Predstavniki Madžarske so na zasedanju spet zavrnili vse očitke in jih označili kot politično motivirane. "Spet smo pribiti na sramotilni steber, ker smo zavrnili množično priseljevanje. Kljub temu so dejstva na naši strani. Mi ščitimo Madžarsko," je pred zasedanjem sporočila madžarska pravosodna ministrica Judith Varga.

"Ponosni smo, da smo s stoletji varovanja meja Evrope zaščitili njeno kulturo, dediščino in njen evropski način življenja. Danes počnemo isto," je prek Twitterja še sporočila Varga. Predstavniki Francije in Nemčije so na zasedanju menili, da je slika, ki jo prikazuje poročilo Evropskega parlamenta, skrb vzbujajoča: "Grožnje vladavini prava in temeljnim vrednotam na Madžarskem nas skrbijo."

Timmermans: Zgodba z Madžarsko še ni zaključena

Podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, ki je pristojen za zaščito vladavine prava, je po zasedanju potrdil močno zavezanost k ohranitvi evropskih vrednot in poudaril, da bo to tudi prednostna naloga nove komisije, ki bo začela delo novembra. V njej bo Timmermans postal podpredsednik za "evropski zeleni dogovor" in komisar za podnebno ukrepanje.

"Lahko zelo jasno povem, da se vsi tisti, ki menijo, da bo to konec določenega obdobja, ker bom svoj resor predal drugim kolegom v komisiji, in ki mislijo, da se s tem ta razprava zaključuje, popolnoma motijo," je dejal Timmermans.

Kot je sporočila ministrica za evropske zadeve trenutno predsedujoče Finske Tytti Tuppurainen, je bilo ponedeljkovo zasedanje šele začetek obravnave primera. "V naslednjih tednih in mesecih se bomo odločili, kako naprej," je dejala Tuppurainenova in dodala, da ministri puščajo odprte možnosti glede sankcij v skladu s sedmim členom pogodbe EU.

Odvzem glasovalnih pravic kot skrajni ukrep bi sicer terjal soglasje vseh držav članic, kar pa je zaradi nasprotovanja nekaterih držav na čelu s Poljsko le malo verjeten scenarij.