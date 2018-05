Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madrid ohranja neposredni nadzor nad Katalonijo Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0 termometer Avtor: STA

Foto: Reuters

Madrid zaenkrat še ne želi potrditi nove katalonske vladne ekipe, ki jo je minuli konec tedna imenoval njen predsednik Quim Torra, v njej pa so tudi politiki, ki so bodisi v priporu bodisi so se zatekli v tujino. Španska vlada tako zaenkrat ohranja neposredni nadzor nad pokrajino, ki ga je uvedla po lanski razglasitvi neodvisnosti.