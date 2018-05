Ulov policistov: Neverjetno, kaj vse so si privoščili #foto

Med poostrenim nadzorom nad tovornimi vozili so policisti ujeli tudi voznika, ki sta pokvarjen avtomobil po avtocesti vlekla kar z izpuljenimi varnostnimi pasovi. Voznika nista imela vozniškega dovoljenja, potniki pa ne osebnih dokumentov.

Med vsemi vozili, ki so jih policisti obravnavali v tem poostrenem nadzoru, izstopata prav naslednja voznika osebnih vozil, ki sta vozilo vlekla tako, da sta obe tehnično neizpravni vozili povezala kar z varnostnimi pasovi.

Seznam nepravilnosti je bil zelo dolg

Voznika sta se pri Ivančni Gorici vlekla iz naselja na avtocesto. Že to je v nasprotju s pravili vleke. Ta je na avtocesti dovoljena le, če okvara nastane na avtocesti, pa še to le do prvega izvoza. Voznika sta vozili povezala kar tako, da sta iz vozil izpulila varnostne pasove in jih uporabila namesto predpisane vrvi, ki je lahko dolga od tri do pet metrov. Noben od njiju tudi ni imel vozniškega dovoljenja, v vlečenem vozilu pa so bili poleg voznika potniki, kar prav tako ni dovoljeno.

Brez vinjete, potniki brez osebnih dokumentov

Vozili sta bili označeni z registrskimi tablicami, ki so bile izdane za drugo vozilo, bili sta tehnično neizpravni, brez vinjete za uporabo cestninske ceste, potniki v vozilu pa pri sebi niso imeli nobenih dokumentov.

Obe vozili sta bili skladno z določili 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa zaseženi, o njuni usodi bo odločalo sodišče, voznikoma pa je bil izdan tudi plačilni nalog, in sicer vozniku vlečnega vozila v znesku 2.650 evrov, vozniku vlečenega vozila pa v višini 1.650 evrov.