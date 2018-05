Sporne registrske: stare ostajajo, novih ne bo

Od slovenske osamosvojitve smo si lahko za registrske tablice izbirali napise po željah. Zakonodaja ni poznala zavrnitev žaljivih in drugih neprimernih registrskih tablic, zato lahko danes na cestah vidimo marsikaj. Zavrnitev do zdaj ni bilo, po 19. oktobru pa bo marsikaj drugače.

To bodo pravila osebnih registrskih oznak po 19. oktobru 2018

Na registrsko tablico lahko zapišemo svoje ime, ime svojega podjetja, se z njo pošalimo, lahko na njej izrazimo svoje mnenje ali pripadnost določeni ideologiji.

Pred kratkim je na Twitterju fotografijo, ki naj bi jo posnel njegov prijatelj, objavil tudi Franci Kek. Na njej je črni BMW z oznako "kr nazi". Kljub temu, da bi sicer lahko šlo tudi za ime, so oznako nekateri, ki so objavo komentirali, prepoznali kot žaljivo.

Neprimernih registrskih oznak za nazaj ne bodo ukinjali

Do zdaj se zakonodaja ni vmešavala v oznake na tablicah, bo pa to drugače od 19. oktobra 2018.

"Določbe 35. člena Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil, ki se začne uporabljati 19. oktobra 2018, bo omejil možnost uporabe neprimernih vsebin in izrazov na registrskih tablicah z izbranim delom oznake," so zapisali na ministrstvu za infrastrukturo.

V skladu s 55. členom omenjenega pravilnika (prehodne določbe) se te določbe začnejo uporabljati oktobra, zdaj pa se še vedno uporablja 5. člen Pravilnika o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil, ki v četrtem odstavku nima določb glede prepovedi uporabe neprimernih vsebin in izrazov.

Ker predpisi ne veljajo za nazaj, bomo na cestah še vedno videvali tablice, ki so bile in še bodo narejene do 19. oktobra.

O vaših kreativnih idejah bo po novem presojala posebna komisija

Po dvajsetih letih, ko smo lahko na tablice pisali vse, kar smo si zaželeli, se bo to letos vendarle končalo.

"Letos bo predvidoma pripravljen nov pravilnik o registraciji vozil, ki naj bi predlagal tudi ustanovitev posebne komisije, v kateri bodo sodelovali predstavniki pristojnih ministrstev (MZI, MNZ, MK, MIZŠ) in interesnih skupnosti. Ti bodo na podlagi informacije, ki jo bodo prejeli od registracijskih organizacij, odločali o domnevno sporni vsebini registrske tablice z izbranim delom oznake," obljubljajo na ministrstvu za infrastrukturo in ob tem dodajajo, da imenovanje posebne komisije in postopek odločanja še nista določena.

Nova pravila po 19. oktobru 2018



Omejitve v Pravilniku o registraciji motornih in priklopnih vozil pravijo, da zbrani del oznake lahko vsebuje najmanj tri in največ šest znakov, ki so lahko ali samo črke ali pa kombinacije črk in številk. Uporabite lahko tudi največ en pomišljaj, vendar ne na začetku ali koncu oznake. Kombinacija mora biti taka, da je zanjo dovolj prostora na tablici.



Izbrani del oznake ne sme vsebovati kratic državnih organov, določenih tujih predstavništev in mednarodnih organizacij ter neprimernih vsebin ali izrazov.



Izbrani del oznake registrske tablice sme vsebovati tudi črke X, Y in W. Vsebuje lahko tudi črko O, vendar v tem primeru ne sme oznaka vsebovati številke 0.



Izbrana tablica je sto evrov dražja

"Cene registrskih tablic so določene v Pravilniku o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa, zato so cene v vseh registracijskih organizacijah enake. Običajni dve registrski tablici za motorna vozila staneta 18,64 evra (z DDV), dve tablici z izbranim delom označbe pa 122 evrov (z DDV)," so zapisali na ministrstvu za infrastrzukturo.

Dobavitelj, v tem primeru podjetje KIG d. d., ki ima z ministrstvom pogodbo, je zavezan k temu, da mora tablico narediti v 14 dneh po prejemu naročila.

Na družbenih omrežjih že okoli 5000 fotografij z oznako #registrska

Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo je bilo 31. decembra 2017 v Sloveniji registriranih 1.524.582 vozil, od teh je bilo 21.529 tablic z izbranim delom oznake, druge tablice pa so bile serijske.

Eden prvih in najbolj znanih slovenskih blogerjev Roni Kordiš je fotografije tablic na družbenih omrežjih začel objavljati pred približno petimi ali šestimi leti, ko je tehnologija omogočala, da si lahko s telefonom posnel tako dobro fotografijo, da je bila primerna tudi za objavo na družbenem omrežju oziroma na blogu.

"Povod je bil zelo prprost, dolgčas med veliko vožnje. Mislim, da imam okoli 5000 registrskih tablic, ki so jih prispevali uporabniki Facebooka in Twitterja," je Kordiš ocenil število fotografij, objavljenih pod oznako #registrska.

Različne kombinacije so lahko zabavne ali ravno obratno

Kordišu se zdi, da smo Slovenci zelo kreativni in imamo pri določanju oznak za tablice dobre ideje.

"Tablic je veliko zanimivih. Vedno se vprašam, zakaj si je lastnik dal nekaj takšnega sploh na avto na primer "lj ubim te" je zelo simpatična. Ali "lj ubica". Veliko je dvoumnih, predvsem so zanimive kombinacije z goriško oznako GO, na primer "go to hell", pravi Kordiš. Zanimivo se mu zdi tudi, kako si ljudje zapomnijo, na katerem avtomobilu je bila prej neka tablica, ki je zdaj na drugem.

O neprimernih in žaljivih tablicah Kordiš meni, da bi morale že takoj na začetku, ko so jih začeli izdelovati, veljati določene omejitve. "Imamo na primer tablice "kr spizdi" ali "u3pm", ki so res na meji okusa oziroma bi moralo biti določeno, kaj se sme in kaj se ne sme, pravila bi morala biti postavljena enako kot so ta, da poleg ničle ne sme stati črka O in podobno."

Kaj pa tablice in imena blagovnih znamk?

Po Kordišovem mnenju je težava tudi pri registraciji blagovnih znamk v povezavi s tablicami.

"Konkretno imam jaz težavo, ker ima ljubljansko tablico z oznako "had" pevec Gal Gjurin, sam pa imam registrirano blagovno znamko z imenom had in ni jasno, ali to gre skupaj ali ne. Ko so s tem začeli, niso imeli vpogleda v to, kaj se lahko zgodi. Cena je bila na začetku veliko višja, zdaj pa si to ljudje lažje privoščijo in tablic je vsak dan več," pravi Kordiš in doda, da bi morda petkrat višja cena pomenila tudi več selekcije.

Izbrana tablica ostane vaša tudi po prodaji vozila

Navadne tablice izdane za označitev vozila so vezane na vozilo. Registrske tablice, ki jih izberemo po lastni želji pa so vezane na osebo, torej na EMŠO in jih ne more uporabiti nihče drug.

Določeno oznako lahko tudi rezervirate za obdobje petih let in če je v tem času ne boste uporabili, jo lahko namesto vas vzame nekdo drug.

Rezervacijo takšne oznake ali registrsko tablico lahko prenesete na drugo osebo, pravi Zakon o motornih vozilih. Po novih določilih, lahko tablico tudi podedujete, če je to zapisano v oporoki in se s tem strinjajo vsi dediči.

500 evrov, če ni vaša, 200, če bo ukrivljena



Če boste na svojem vozilu uporabili tablico, ki ni bila izdana za ta avto, vas lahko to udari po žepu s 500 evri kazni, če pa je avto last podjetja, pa bo odgovorna oseba dobila to isto kazen, podjetje pa za 5000 evrov.



Če boste tablico kakorkoli spreminjali, prekrivali, jo zvijali ali upogibali, kar pogosto počnejo lastniki predelanih in športnih vozil, vas lahko za to oglobijo z 200 evri kazni.