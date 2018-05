Ameriški V8: Črn dim, hrup in velikanski prvak #video

Kdor kupi starejše ameriško vozilo z osemvaljnim motorjem se preda pravi subkulturi, ki narekuje brezskrbne cestne izlete in življenje v taktih rocka. V Sloveniji je takih somišljenikov vse več in zato je na cestah zelo raznovrstna zapuščina ameriške 'oldschool' avtomobilske industrije.

Stari ameriški avtomobili so v Evropi zelo priljubljeni in Slovenija tu že dolgo ni izjema. Foto: Gregor Pavšič Ko zahrumi stari, tak pristni osemvaljni motor, se naježi koža. Izdelali so jih takrat, ko se ni še nihče brigal za porabo bencina, kaj šele razmišljal o toplogrednih izpustih. Veliki in glasni motorji, konkretne izpušne cevi in pravi pobalinski videz so zaščitni znak zborov ameriških vozil V8.

Njihovi lastniki so se včeraj v Ljubljani zbrali štirinajstič. S pridihom ameriških korenin, za brezskrbno uživanje ceste in za spomine na že nekoliko pozabljena avtomobilska leta. Z načelom, da živijo za trenutek, ko gredo na bencinsko črpalko, avto natočijo 'na polno' in se nato odpeljejo nekam naprej.

Video – Dim skozi izpušno cev in hrumenje v taktu V8

Florjan Koselj s pokalom za najboljše vozilo na srečanju v Ljubljani. Foto: Gregor Pavšič Najbolj je navdušil Peterbiltov tovornjak iz leta 1983

Pokal za po izboru organizatorjev najboljše vozilo srečanja, je šel v roke Florjan Koselj. Prav gotovo je bil najbolj opazen. V Ljubljano se je pripeljal s 35 let starim tovornjakom, pravo ameriško legendo znamke Peterbilt. Pred štirimi leti je ta tovornjak iz ZDA pripeljal domov, ga nato povsem obnovil in ga že prvo leto med vožnjo na srečanje tovornjakov v Bosni prevrnil v jarek. Obnovil ga je še enkrat in danes je ta lepotec nekaj posebnega tudi v širšem, evropskem smislu. Po oceni Koselja jih je v Evropi morda le okrog deset.

Fotografije – Srečanje V8 v Ljubljani

1 / 33 2 / 33 3 / 33 4 / 33 5 / 33 6 / 33 7 / 33 8 / 33 9 / 33 10 / 33 11 / 33 12 / 33 13 / 33 14 / 33 15 / 33 16 / 33 17 / 33 18 / 33 19 / 33 20 / 33 21 / 33 22 / 33 23 / 33 24 / 33 25 / 33 26 / 33 27 / 33 28 / 33 29 / 33 30 / 33 31 / 33 32 / 33 33 / 33

Še vedno med najbolj zanimive sodijo tudi avtomobili z namensko rjastimi karoserijami. Foto: Gregor Pavšič

Obiskovalci srečanja so lahko uživali v zelo pestrem in raznovrstnem naboru vozil z ameriškimi koreninami. Foto: Gregor Pavšič

Velika pestrost starih ameriških lepotcev na štirih kolesih

Tudi številni drugi ameriški lepotci po svoji privlačnosti niso mnogo zaostajali. Tokrat je bila pestrost zbranih jeklenih konjičkov na zavidljivi ravni. Stara ameriška avtomobilska šola pač nudi zelo raznovrstna vozila.

Tu so klasični ford mustangi, pa zelo dirkaško naravnane chevrolet corvette stingray, pa potem klasične limuzine iz časov ameriškega osvajanja lune, kombiji za cestne potepe, legendarni vojaški jeepi in še bi lahko naštevali. Kdor si danes želi starejše ameriško vozilo, lahko onkraj luže dobi resnično veliko izbire.

Subkultura V8 v Sloveniji še bolj povezana kot nekoč

"Vseeno je za določenimi modeli treba že kar dobro pobrskati, mnogih enostavno tudi ni več mogoče dobiti," nam je povedal Blaž Šikovec iz okolice Zagorja ob Savi. Pred leti smo obiskali domačo garažo Šikovčevih, kjer so takrat izdelali zelo lepega zelenega dodge coroneta. Kako močna je subkultura ameriških vozil V8 v Sloveniji?

"Morda je celo močnejša kot pred nekaj leti. Težje je dobiti posamezne modele in ljudi, ki ti to obnovijo. Mi lastniki smo zato še bolj povezani. Bolj si pomagamo in smo zares neokrnjena druščina. Smo v porastu. Spoštujemo vse, ki vložijo določen čas in trud v svoj avtomobil. Še vedno je najbolj skomercializiran ford mustang, v porastu so moparji, še posebej kakšni dodge chargerji in plymouthi," dodaja Šikovec.

Fotografije - Popoldan v taktu motorjev V8 v Ljubljani

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič