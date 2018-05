Avtomobilski dragulj: Samo Login v izjemnem porscheju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Slovenijo je pripeljal nov izjemni porsche 911 GT2 RS, ki ga je včeraj na Grobniku vozil tudi eden od najbogatejših Slovencev Samo Login. Ta avto je najmočnejši iz družine 911 do zdaj. Poganja ga motor s 700 "konji". Kranjski tehnični lepotec ima le dobrih 500 prevoženih kilometrov.

Poganja ga 3,8-litrski šestvaljni motor biturbo, ki zmore 515 kilovatov (700 "konjev") in 750 njutonmetrov navora. Foto: Gregor Pavšič Zvezda včerajšnjega avtomobilskega srečanja oziroma "track dayja" na dirkališču Grobnik je bil novi porsche 911 GT2 RS. Za volanom najmočnejšega avtomobila ikonske družine 911 je nov asfalt hrvaškega dirkališča užival (tudi) Samo Login, nekdanji lastnik podjetja Outfit7 in najbogatejši Slovenec. Na slovenske ceste je tako zapeljal eden od tehnično najbolj izpopolnjenih športnih avtomobilov, ki so ga tudi registrirali v Sloveniji. Očitno nedavno, saj ima, sodeč po merilnikih, prevoženih le dobrih 500 kilometrov.

Porschejev rekorder z Nordschleifa: 700 "konjev" za manj kot tri sekunde do 100 km/h

Porsche je s (super)športnikom 911 GT2 RS naredil enega od svojih najbolj izjemnih avtomobilov. Izdelali so pravo vozniško pošast, ki na dirkaških stezah ali med ovinki na cestah ponuja prvinske užitke. To je najmočnejši 911 do zdaj in iz vidika cestne dinamike eden od najbolj prepričljivih.

Prav s tem avtomobilom je Porsche lani na slavnem Nordschleifu postavil nov rekord za športne avtomobile s homologacijo za cestno uporabo. Poganja ga 3,8-litrski šestvaljni motor biturbo, ki zmore 515 kilovatov (700 "konjev") in 750 njutonmetrov navora. Avtomobil z maso 1.360 kilogramov, ki lahko sprejme največ dva potnika – oba ščitijo tudi vgrajene cevi varnostne kletke – do 100 kilometrov na uro pospeši v 2,8 sekunde in doseže najvišjo hitrost 340 kilometrov na uro.

Eden najbolj vročih porschejev na slovenskih cestah je dobil tudi slovensko registrsko oznako. Foto: Gregor Pavšič

Notranjost z varnostno kletko, sedeži iz karbona in zgolj dobrimi 500 kilometri na števcu. Foto: Gregor Pavšič

V Nemčiji tak porsche 911 GT2 RS stane vsaj 285 tisoč evrov, v Sloveniji Porsche cene uradno ni objavil. Ker je v Sloveniji višji DDV in imamo poleg tega še dodatni davek na motorna vozila (tako imenovani "luksuzni davek"), je zagotovo bistveno višja. Porsche 911 turbo S je v Sloveniji na primer okrog 60 tisočakov dražji kot v Nemčiji. Prav zaradi takih cenovnih razlik se po slovenskih cestah vozi precej avtomobilov s tujimi registrskimi oznakami.

Pravi šov, kjerkoli se pojavi

Verjemite, ko se ta izjemni stroj postavi na konec boksov kateregakoli dirkališča, so vanj usmerjeni pogledi vseh prisotnih. Ko voznik vklopi ustrezen program vožnje in odločno pritisne stopalko za plin, začne vesv avtomobil dobesedno grmeti in kmalu pozneje na ovinkih kljubovati zakonom fizike.

Video – porsche 911 GT2 RS na Grobniku

Pogled s strani razkriva pravo brezkompromisno naravo tega avtomobila. Foto: Gregor Pavšič

Nadgradnja 911 turbo S: brez štirikolesnega pogona, a s 70 odstotkov večjo močjo

Avtomobil je zdaj star tri generacije in izhaja iz porscheja 911 turbo. Tega poganja motor z močjo "le" 368 kilovatov (500 "konjev"), kar je torej kar 40 odstotkov manj kot pri enakem motorju v GT2 RS. V primerjavi s predhodnikom ima za 200 kubičnih centimetrov večjo prostornino motorja.

V primerjavi s štirikolesno gnanim 911 turbo S ima tale športnik iz Stuttgarta tradicionalno pogon le na zadnji par koles. Zato je tudi lažji, bolj dinamičen in okreten. Skratka bolj brezkompromisen avtomobil za tiste najbolj goreče navdušence nad Porschejevimi avtomobili.

Pri takem avtomobilu si inženirji lahko dajo duška

911 GT2 RS ima prvič na voljo samodejni sedemstopenjski menjalnik PDK. Izpopolnili so ves aerodinamičen paket, ki skrbi za ustrezen podtlak in hlajenje motorja ter zavor. Veliko pozornosti so inženirji namenili hlajenju večjih turbinskih polnilnikov. Ob polni obremenitvi namreč vstopni zrak še dodatno hladijo z vbrizgavanjem vode.

Tu so še lajšanje skupne mase z eksotičnimi materiali, na primer s titanom in magnezijem, z ogljikovimi vlakni okrepljena plastika. Oba sedeža sta izdelana iz karbona, izpušni sistem pa iz titana. Od tistega na 911 turbo je lažji za sedem kilogramov.

V primerjavi s štirikolesno gnanim 911 turbo S, ima tale športnik iz Stuttgarta tradicionalno pogon le na zadnji par koles. Zato je tudi lažji, bolj dinamičen in okreten. Foto: Gregor Pavšič

Zelo pomemben del avtomobila je njegov aerodinamični paket, ki vključuje tudi rešitve za učinkovito hlajenje. Foto: Gregor Pavšič

Serijske gume? Spredaj dimenzije 265/35 R20, zadaj pa 325/30 R21. Še noben 911 do zdaj ni imel tako širokih gum. Foto: Gregor Pavšič

Začetna cena takega porscheja v Slovenjiji zanesljivo presega 300 tisoč evrov. Foto: Gregor Pavšič