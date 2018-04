Slovenija ima čakalno listo za revolucionarni porsche

Porscheji danes hrumijo, leta 2030 pa?

Video - Kako dolgo bodo porscheji v Sloveniji še hrumeli

Po slovenskih cestah je spet vozila karavana izbranih Porschejevih športnikov. Foto: Gregor Pavšič Ko smo včeraj z levo roko obrnili ključ porscheja 911 in zaslišali zvok šestvaljnega bokser motorja, smo po slovenskih cestah začeli potep z različnimi Porschejevimi avtomobili. Med vožnjo so nam misli nehote ušle proti naslednjim izzivom nemške znamke športnih avtomobilov, ki v zadnjih letih beleži odlične prodajne rezultate, kuje izjemne dobičke in zaposlenim namenja rekordno visoke dodatke.

Kateri bo naslednji Porschejev 'The big thing'?

Porsche je s cayennom, macanom in panamero svoji paleti avtomobilov dodal vsakdanjo uporabnost, prostornost in raznovrstnost, na ravni svojih temeljnih športnih avtomobilov (izpeljanke iz kultnega 911) pa danes kljub stalnemu razvoju in nudenju resnično vrhunskih športnih užitkov ne ponuja ničesar resnično novega.

Bo torej prvi povsem električni porsche, na eni strani odgovor na zaostrene standarde izpustov toplogrednih plinov in istočasno odziv na uspešne prodajne številke Tesle, naslednji 'The big thing' (velika stvar) Porscheja. Ali bodo boljše vozne lastnosti nadomestile pomanjkanje hrumenja divjega šestvaljnika?

Porshe mission E bo predvidoma stal okrog 75 tisoč dolarjev, cena bo primerljiva s teslo S.

Porsche je že izdelal dva koncepta električnega avtomobila. Poleg športne limuzine so izdelali tudi njeno "terensko" različico s poudarjenim prtljažnikom. Foto: Porsche

Avtomobil bo predvidoma na voljo v več zmogljivostnih različicah, serijsko pa bo opremljen s štirikolesnim pogonom in vektorskim razporejanjem navora. Zaradi baterij na dnu vozila bo težišče še nižje. Foto: Porsche

V Sloveniji za mission E že čakalna lista, postavljali bodo tudi lastne električne polnilnice

"Lahko vam povem, da smo tudi Slovenci odprti za novosti in tako tudi za električna vozila. Novi mission E bo predstavljen prihodnje leto prihaja nekje oktobra v prodajne salone. Sprejem je tako dober, da imamo tudi v Sloveniji zanj že čakalno listo. Prvo leto bo na voljo malo vozil, za leto pozneje pa smo uspeli kvoto že povečati," nam je povedal Vasja Potočnik, vodja znamke Porsche v Sloveniji.

Kdor bo v Sloveniji kupil tak avtomobil, bo z njim lahko dokaj dobro shajal. Porsche bo namreč postavil več namenskih polnilnih postaj, ki jih bodo gradili izven evropskih projektov kot je Ionity. Na voljo bodo predvidoma tri polnilnice z močjo 350 kilovatov, kjer bo mogoče baterijo za 80 odstotkov napolniti v 17 minutah in to bo uradno zadostovalo za doseg več kot 400 kilometrov. Polnilnice bodo postavili tam, kjer se lastniki porschejev pogosto zadržujejo. To so na primer tudi hoteli in igrišča za golf.

Porsche mission E je športno zasnovana limuzina, ki predvsem v zadnjem delu močno spominja na panamero. Imela bo štiri vrata in pet sedežev, vsako os pa bo poganjal posamični elektomotor. Pospešek do 100 kilometrov na uro bo 3,5 sekunde. Baterija na dnu vozila bo imela kapaciteto 95 kilovatnih ur.



Sodeč po besedah vodilnih predstavnikov Porscheja, mission E ni le tipanje odziva Porschejevih strank. Tesla je z modelom S dokazala, kako veliko je lahko povpraševanje po dobro oblikovanih, tehnološko naprednih in zmogljivih električnih premium vozilih.



Kot je v internem Porschejevem intervjuju povedal direktor znamke Oliver Blume, bi lahko Porsche leta 2030 prodajal le še avtomobile z električnim motorjem. Najpozneje bodo takega vgradili v modele 911, saj bo tam tudi iz vidika strank tak korak narediti najtežje. V šestih letih bo polovica izdelanih porschejev imela elektromotor.



Blume je tako kot eden prvih avtomobilskih proizvajalcev dokaj konkretno napovedal prehod z bencinskih na elektromotorje. Pri tem je Nemec sicer poudaril, da bo pravi razvoj elektromobilnosti še zahteval svoj čas. Veliko razvoja bo potrebnega še na področju dosega vozila in zmanjševanja časa za polnjenje, prav tako bo treba izboljšati tudi delež 'čistega' izvora električne energije. Prehod na električna vozila bo imel tudi neposredne gospodarske posledice, saj bodo tovarne za izdelavo manj kompleksnih vozil predvidoma potrebovala manj delavcev.