Kaos na avtocesti: Resen prekršek prvega, ostali sledijo #video

Predpraznični časi so na cestah okrog večjih mest tudi preizkus vozniške strpnosti in prometne kulture. V Ljubljani so si tako vozniki pot do izvoza krajšali kar po odstavnem pasu.

Video – Ko je na odstavni pas zapeljal prvi, so sledili še drugi

Kombinacija petkovega popoldneva in predprazničnih nakupov je danes okrog Ljubljane poskrbela za pravi prometni kolaps. Od Viča do vzhodne strani Ljubljane so se avtomobili vozili vsaj eno uro. V takih razmerah je na preizkusu strpnost voznikov in tudi prometna kultura. To velja tako za spoštovanje prometnih pravil kot tudi vzpostavljanje reševalnega pasu, ki je zakonsko predpisan že ob upočasnjevanju oziroma zgoščevanju prometa.

Za vožnjo po odstavnem pasu 300 evrov in pet kazenskih točk

Dober kilometer pred izvozom z južne obvoznice pri Ljubljani so tako avtomobili pot krajšali po odstavnem pasu. Dolgo ni tja zapeljal nihče, a ko je to storil prvi, se je za njim odpeljalo še skoraj deset avtomobilov. Čeprav gre v tem primeru za relativno kratko razdaljo do izvoza, bi morebitna nesreča lahko potencialno onemogočila vzpostavitev reševalnega pasu.

Globa za prekršek vožnje po odstavnem pasu je v Sloveniji zelo visoka, in sicer 300 evrov ter pet kazenskih točk. To je na primer enako visoka globa kot za vožnjo skozi rdečo luč in bistveno višja od telefoniranja med vožnjo.

Prometne razmere v Ljubljani v petek popoldne. Foto: Prometno-informacijski center

Če bi se pripetila prometna nesreča, bi težko nastal varen reševalni pas. Foto: Gregor Pavšič