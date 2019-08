Nezaslišano: prehiteval in divjal skozi Maribor #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Posnetek "divjega" voznika je nastal na Šentpetrski ulici v Mariboru, kjer je z avtomobilom peljal očitno hitreje od drugih vozil in jih prehiteval. Pri tem je sodeč na hitrost drugih znatno presegel tudi omejitev hitrosti na tem odseku skozi naselje.

Izkušnje Hrvatov: določenih voznikov in povratnikov tudi zaporna kazen ne ustavi

Globe in kazni za prekoračitev hitrosti so najvišje prav v naseljih, kjer je zaradi bližine hiš, pešcev, kolesarjev in drugih tudi možnost hujših nesreč toliko večja. Že pet kilometrov na uro prehitra vožnja (ob upoštevanju policijskega odstopanja od izmerjene hitrosti) stane 40 evrov, za 50 kilometrov na uro prehitra vožnja pa voznika že stane 1.200 evrov, z 18 kazenskimi točkami pa ostane tudi brez vozniškega dovoljenja.

Kazni za prekoračitev hitrosti v naselju:

Do 5 km/h 40 EUR Nad 10 do 20 km/h 250 EUR, tri kazenske točke Od 20 do 30 km/h 500 EUR, pet kazenskih točk Od 30 do 50 km/h 1.000 EUR, 9 kazenskih točk Nad 50 km/h 1.200 evrov, 18 kazenskih točk in odvzem vozniškega dovoljenja

Uvedba novih mnogo ostrejših kazni na Hrvaškem je pokazala, da proti določenemu krogu voznikov (predvsem povratnikom) tudi taki ukrepi bistveno ne zaležejo. Kot smo poročali včeraj, so naši južni sosedje že v nekaj dneh ujeli več voznikov, ki so zaradi močne vinjenosti in drugih prekrškov odšli tudi v zapor, čaka pa jih še več tisoč evrov visoka finančna globa.