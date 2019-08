Macron in Trump našla "stične točke" glede Irana, amazonskega pragozda in trgovine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in njegov ameriški kolega Donald Trump sta na današnjem kosilu pred začetkom vrha skupine sedmih najrazvitejših držav G7 v Biarritzu našla stične točke glede iranskega jedrskega programa, požarov v amazonskem pragozdu in trgovine, so sporočili iz urada francoskega predsednika.