Dogovor o premirju med Ukrajino in Rusijo bi lahko bil sklenjen v prihodnjih tednih, je v ponedeljek za Fox News dejal francoski predsednik Emmanuel Macron, ki se je pred tem v Washingtonu sestal z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom. Meni, da mirovni dogovor ne sme pomeniti ukrajinske vdaje in da mora biti podprt z ustreznimi varnostnimi jamstvi.

Poudarki dneva:



8.24 Putin: Evropske države lahko sodelujejo v pogovorih za mir v Ukrajini

Evropske in druge države lahko sodelujejo v pogovorih za reševanje konflikta v Ukrajini, je v ponedeljek povedal ruski predsednik Vladimir Putin. "V tem ne vidim nič slabega," je nadaljeval in spomnil, da so evropske države doslej same zavračale pogovore z Rusijo.

Podprl je predlog ameriškega kolega Donalda Trumpa, po katerem bi ZDA, Rusija in Kitajska prepolovili svoje obrambne izdatke. Pripravljen pa je tudi na ameriške naložbe na okupiranem ukrajinskem ozemlju.

Dejal je še, da Rusija spoštuje stališča "naših prijateljev iz skupine Brics". "Hvaležni smo vsem našim partnerjem, ki (...) si prizadevajo za dosego miru. In zato pravim, da imajo pravico sodelovati in lahko sodelujejo ne le Evropejci, temveč tudi druge države," je dodal.

Obsodil je kritike evropskih držav do nedavnega srečanja ruske in ameriške delegacije v Rijadu in njihov odziv označil za čustven, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prav tako je podprl predlog Trumpa, po katerem bi ZDA, Rusija in Kitajska prepolovili svoje obrambne izdatke. "Mislim, da je to dobra zamisel. ZDA bi zmanjšale za 50 odstotkov, mi bi zmanjšali za 50 odstotkov, nato pa bi se pridružila še Kitajska, če bi želela," je dejal.

Putin je pripravljen tudi na ameriške naložbe v strateške rudnine na okupiranem ukrajinskem ozemlju. "Z veseljem bi sodelovali z vsemi tujimi partnerji, tudi z Američani," je dejal in naštel različne ruske regije, kjer se nahajajo redke zemlje.

"Prav tako smo pripravljeni pritegniti tuje partnerje na naša tako imenovana nova ozemlja - naša zgodovinska ozemlja, ki so se vrnila v sestavo Rusije," je še dodal ter s tem namignil na ukrajinske regije Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje, ki si jih je priključila Rusija.

Trump sicer že dlje časa vztraja pri sklenitvi dogovora s Kijevom, ki bi omogočil ZDA dostop do redkih zemelj v zameno za pomoč. V Ukrajini so nedavno zavrnili prvi predlog ZDA, saj da so v njem manjkala ustrezna varnostna zagotovila. Kljub temu se pogajanja nadaljujejo.

Putin je bil v intervjuju prav tako znova kritičen do ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Dejal je namreč, da Zelenski "postaja strupena figura" med ukrajinskimi oboroženimi silami.

7.31 Macron: Dogovor o premirju v Ukrajini bi lahko bil sklenjen v prihodnjih tednih

"Želimo hiter mir, vendar si ne želimo šibkega dogovora," je v Washingtonu povedal Macron in se zavzel za premišljen pristop, ki bi vključeval premirje in nato širši mirovni sporazum z jasnimi zagotovili za dolgoročno zaščito Ukrajine, poroča britanski BBC.

Spomnil je, da je o Ukrajini nedavno govoril s 30 evropskimi voditelji in zavezniki, mnogi med njimi pa so po njegovem mnenju pripravljeni sodelovati pri varnostnih jamstvih za Ukrajino. Hkrati je dejal, da z britanskim premierjem Keirom Starmerjem pripravlja predlog za napotitev vojakov v Ukrajino.

"Ne da bi šli na frontno črto, ne da bi se spopadli, ampak da bi bili prisotni na nekaterih lokacijah, ki jih določa pogodba, da bi ohranili mir," je pojasnil.

Macron in Trump sta se na skupni novinarski konferenci strinjala, da bi moral vsak mirovni sporazum vključevati napotitev evropskih mirovnih sil v Ukrajino. Rusija je sicer ta predlog že zavrnila. Kljub temu Trump meni, da bi ruski predsednik Vladimir Putin to sprejel. "To vprašanje sem mu izrecno zastavil. On s tem nima težav," je dodal.

Trump je zaveznike razburil z začetkom pogajanj z Rusijo o miru v Ukrajini, v katera ni vključil Ukrajine ali evropskih zaveznic. ZDA v ponedeljek v Generalni skupščini ZN niso podprle ukrajinsko-evropske resolucije proti vojni, ki poudarja ozemeljsko celovitost in suverenost Ukrajine, Rusijo opredeljuje kot agresorja in zahteva njen umik iz Ukrajine.

ZDA so predložile svojo resolucijo, ki zahteva le konec vojne, podoben predlog so vložile tudi v Varnostnem svetu, kjer je bil sprejet s podporo med drugim ZDA, Rusije in Kitajske ter petimi vzdržanimi glasovi evropskih držav, med njimi tudi Slovenije.