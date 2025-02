Pri glasovanju o resoluciji so se vzdržale Slovenija, Velika Britanija, Francija, Danska in Grčija. Podprlo jo je preostalih deset držav, med njimi ZDA, Rusija in Kitajska.

Prva resolucija VS ZN o Ukrajini od začetka ruske agresije pred tremi leti je nenavadno kratka in v enem odstavku obžaluje žrtve ter poziva h koncu spopadov med Rusijo in Ukrajino.

Rusija grobo prekršila načela Ustanovne listine ZN

Temu nihče ne ugovarja, vendar pa so evropske države poudarile, da trajnega miru ne bo brez upoštevanja načel Ustanovne listine ZN, ki jih je Rusija z napadom na Ukrajino prekršila in jih krši še naprej.

"Nihče si ne želi miru bolj kot Ukrajinci in Evropejci. Morda bi morali poslušati generalnega sekretarja Antonia Guterresa, ki že tri leta poudarja, da mora biti trajen mir trdno zasidran v Ustanovni listini," je med drugim dejal Samuel Žbogar in poudaril, da mora biti mir pravičen.

Dejal je, da Slovenija popolnoma podpira cilj ameriške resolucije, vendar je treba že takoj na začetku pogajanj določiti okvir za pogajanja. "Če ne veš, kam greš, je vsaka pot dobra," je dejal Žbogar.

"Slovenija priznava, da se Varnostni svet ZN končno pomika k svoji prvi nalogi glede vojne v Ukrajini – zagotovitvi pravičnega in trajnega miru. Upamo, da bomo lahko kmalu nadaljevali delom v smeri resolucije, ki odraža poglede držav iz regije, je dejal Žbogar.

Odzivi na resolucijo

Namestnica generalnega sekretarja ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo je pred glasovanjem o resoluciji poudarila, da je skrajni čas za konec vojne.

V vojni je po podatkih ZN umrlo najmanj 12.654 ukrajinskih civilistov, od tega 673 otrok. Vojna ima globalni učinek, ogroža varnost prehrane, mednarodni mir in destabilizira gospodarstva, je dejala.

Vršilka dolžnosti veleposlanice ZDA Dorothy Shea je resolucijo predstavila kot prelomnico za ustvarjanje pogojev za mir. Priznala je, da je resolucija simbolična in le prvi korak do miru.

Veleposlanica Velike Britanije Barbara Woodward je poudarila, da ne more biti nobenega enačenja Ukrajine in Rusije, ki je začela agresijo, in Varnostni svet bi moral biti glede tega jasen.

Po besedah namestnice danskega zunanjega ministra Lotte Machon se v mirovnih pogajanjih o Ukrajini in evropski varnosti ne more sprejeti ničesar brez Ukrajine in Evrope.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je dejal, da gre za ukrep zdrave pameti, ki vzbuja upanje in odraža željo nove ameriške vlade za resničen prispevek k miru. Kitajski veleposlanik Fu Kong pa je poudaril, da je njegova država od samega začetka imela isto stališče – mir.

Predstavnik Pakistana je menil, da je bil morda res potreben drugačen pristop, če do zdaj ni bilo mogoče doseči miru, za resolucijo pa je glasovala tudi Panama, ki ji je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil z zasedbo prekopa.

"Resolucija ni problematična, saj je njena vsebina zelo enostavna. Vendar pa njen molk pove več kot besede," je dejal Eloy Alfaro de Alba in dodal, da Panama dobro razume posledice kršenja suverenosti in ozemeljske celovitosti.