Poudarki dneva:



11.10 Iran obljublja odziv na novo resolucijo proti njegovemu jedrskemu programu

10.00 Iz Libanona v Sirijo zbežalo več kot pol milijona ljudi

8.15 Varnostni svet ZN danes o resoluciji za premirje v Gazi

11.10 Iran obljublja odziv na novo resolucijo proti njegovemu jedrskemu programu

Aragči je generalnemu direktorju IAEA Rafaelu Grossiju, ki se je prejšnji teden mudil na obisku v islamski republiki, po telefonu dejal, da se bo Teheran sorazmerno in ustrezno odzval, če bo IAEA sprejela resolucijo, ki so ji jo pred današnjim zasedanjem njenega sveta guvernerjev predložile zahodne sile.

Odziv bo sledil, če vpletene strani "ne bodo upoštevale iranske dobre volje in interaktivnega pristopa" ter bodo na dnevni red zasedanja v povezavi z novo resolucijo uvrstile nekonstruktivne ukrepe. Do dokumenta je bil Aragči kritičen tudi v telefonskem pogovoru s francoskim kolegom Jean-Noelom Barrotom, češ da gre za ukrep, ki je v očitnem nasprotju s pozitivnim ozračjem, ki se je ustvarilo v zadnjih interakcijah med Iranom in IAEA.

S protiukrepi v primeru sprejetja resolucije je poleg Aragčija zagrozil tudi vodja Iranske organizacije za jedrsko energijo (OIEA) Mohamad Eslami.

V poročilu IAEA, ki ga je v torek v vpogled dobila AFP, sicer piše, da je Iran sprejel ukrepe za prenehanje povečevanja zalog visoko obogatenega urana, ki naj bi za 32-krat presegale omejitve iz jedrskega sporazuma iz leta 2015.

10.00 Iz Libanona v Sirijo zbežalo več kot pol milijona ljudi

Okoli 540 tisoč prebivalcev Libanona je zaradi nedavne zaostritve izraelskih napadov pobegnilo v sosednjo Sirijo, je v torek sporočil Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA). Dve tretjini teh beguncev predstavljajo državljani Sirije, med katerimi so mnogi pred tem v Libanon prebegnili zaradi državljanske vojne v domovini.

V šestmilijonskem Libanonu okoli četrtino prebivalstva predstavljajo sirski begunci, ki so zbežali pred državljansko vojno, ki v njihovi domovini traja od leta 2011, podatke libanonskih oblasti navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Po zaostritvi izraelskih napadov na Libanon sredi oktobra in kasnejši kopenski invaziji so se mnogi Sirci odločili, da zatočišče najdejo v razdejani domovini. V iskanju varnosti so se jim pridružili tudi mnogi Libanonci.

Izrael napade v Libanonu izvaja v okviru boja proti silam šiitskega gibanja Hezbolah, s katerimi se medsebojno obstreljujejo od oktobra lani. V Libanonu je bilo v tem času ubitih več kot tri tisoč ljudi.

O izzivih širitve regionalnega konflikta iz Palestine na Libanon je med nedavnim obiskom v Ljubljani govoril tudi operativni direktor Svetovnega programa za hrano (WFP) Carl Skau, ki je trenutne razmere v Siriji ob prihodu beguncev iz Libanona opisal kot krizo znotraj krize.

8.15 Varnostni svet ZN danes o resoluciji za premirje v Gazi

Varnostni svet ZN bo danes glasoval o predlogu resolucije desetih nestalnih članic, ki zahteva takojšnje in brezpogojno premirje v Gazi ter takojšnjo in brezpogojno izpustitev talcev palestinskega islamističnega gibanja Hamas, so za STA potrdili diplomatski viri, ki dodajajo, da bodo ZDA najverjetneje vložile veto.

Gre za predlog resolucije, ki izhaja iz pobude premierja Roberta Goloba v času splošne razprave svetovnih voditeljev Generalne skupščine ZN v septembru za humanitarno resolucijo o Gazi.

Slovenska misija je za sodelovanje pridobila vseh deset nestalnih članic varnostnega sveta, ki so predlog sestavljale več kot mesec dni s pogledom tudi na razplet volitev v ZDA.

Vodilno vlogo pri izdelavi predloga je vmes prevzela Gvajana, trdno proizraelska stališča vlade demokratskega predsednika Joeja Bidna pa se kljub zmagi republikanca Donalda Trumpa niso spremenila.

Za ZDA pa je bilo uvodoma nesprejemljivo besedilo, da se resolucija sprejema po 7. poglavju Ustanovne listine ZN in položaj v Gazi razglaša za grožnjo mednarodnemu miru in varnosti. Tudi po prilagoditvi za ZDA spornega dela besedila se stališče Washingtona glede veta ni spremenilo.

Predlog resolucije opozarja na primarno odgovornost Varnostnega sveta ZN za mednarodni mir in varnost ter izraža zavezo rešitvi dveh držav, kjer bo Gaza del palestinske države, ki bo živela ob Izraelu v miru.



Predlog resolucije zahteva tudi spoštovanje mednarodnega prava, neoviran dostop humanitarne pomoči Palestincem, zavrača poskuse stradanja in med drugim poudarja nepogrešljivo vlogo Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA).

Varnostni svet ZN je od 7. oktobra lani, ko je Hamas napadel Izrael, ki je potem začel vojno v Gazi, sprejel štiri resolucije, od katerih sta bili prvi dve osredotočeni na humanitarno pomoč Palestincem.

Marca letos sprejeta resolucija je zahtevala premirje v času muslimanskega svetega meseca ramazan, junijska resolucija pa je podprla Bidnov načrt za izpustitev talcev in trajno premirje v treh stopnjah.