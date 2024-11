"Vojne metode Izraela v Gazi ustrezajo značilnostim genocida"

Poudarki dneva:



Izraelska vojska je v zadnjih 24 urah po lastnih navedbah napadla več kot sto ciljev v Libanonu in Gazi. Na severu od vojne uničene enklave naj bi ubila več deset palestinskih borcev, ponovno pa je napadla tudi južno predmestje libanonske prestolnice Bejrut, ki velja za trdnjavo borcev Hezbolaha, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izrael je danes znova bombardiral cilje v sirski prestolnici Damask, pri čemer je bilo po navedbah sirskega obrambnega ministrstva ubitih 15 ljudi. Med žrtvami naj bi bili tudi civilisti. Izraelska vojska je sporočila, da je bil napad usmerjen proti palestinski skupini Islamski džihad.

Po podatkih sirskega obrambnega ministrstva je bilo v današnjih izraelskih zračnih napadih na sosesko v Damasku in njegovo predmestje ubitih 15 ljudi, 16 pa ranjenih, med njimi tudi ženske in otroci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V napadih sta bili zadeti stanovanjski stavbi v soseski al Mezeh in v regiji Kudsaja, sporočilo ministrstva povzema sirska državna tiskovna agencija Sana.

Sirski observatorij za človekove pravice pa je poročal o 17 smrtnih žrtvah, pri čemer je navedel, da so bile žrtve tudi civilisti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelska vojska je potrdila napad, pri čemer je sporočila, da je napadla objekte, ki pripadajo palestinski teroristični skupini Islamski džihad, med drugim njegov poveljniški center. Kot je dodala, skupina deluje "po navodilih Irana in deluje v Siriji pod zaščito režima".

Islamski džihad v Gazi je sodeloval v napadih na Izrael 7. oktobra lani in podpira libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, ki Izrael napada iz Libanona.

Izraelska vojska vse pogosteje napada tarče Hezbolaha in drugih Iranu zvestih milic v Siriji, odkar se je pred več kot letom dni začela vojna v Gazi. Po podatkih sirskega observatorija je Izrael od začetka leta izvedel kakih 150 tovrstnih napadov.

Vojska je po lastnih navedbah v Gazi in Libanonu v zadnjih 24 urah napadla skladišča orožja, izstrelišča raket in poveljniške centre palestinskega islamističnega gibanja Hamas in libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah.

Na območju kraja Bejt Lahija in begunskega taborišča Džabalija na severu od vojne uničene palestinske enklave naj bi našla večjo količino orožja in "likvidirala več deset teroristov".

Ponovno je napadla tudi južno predmestje Bejruta, ki velja za trdnjavo borcev Hezbolaha. Tam naj bi v zadnjih 48 urah zadela približno 30 ciljev gibanja. Pred začetkom napadov je prebivalce pozvala k evakuaciji.

V izraelskih napadih na Libanon je bilo od zaostritve konflikta med Izraelom in Hezbolahom oktobra lani ubitih več kot 3.200 ljudi, več kot 14.200 pa ranjenih. V Gazi je bilo medtem od začetka vojne na palestinski strani ubitih že več kot 43.700 ljudi, ranjenih pa 103.370.

Odbor v novem poročilu, ki zajema obdobje od napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael oktobra lani do julija, opozarja na "množične civilne žrtve in življenjsko nevarne razmere, ki so namerno vsiljene Palestincem".

"Z obleganjem Gaze, oviranjem dostopa humanitarne pomoči, ob ciljanih napadih in ubijanju civilistov in humanitarnih delavcev, Izrael kljub večkratnim pozivom ZN, zavezujočim ukazom haaškega Meddržavnega sodišča in resolucijam Varnostnega sveta namerno povzroča smrt, lakoto in resne poškodbe," so zapisali pri odboru.

Izraelske prakse vojskovanja na območju Gaze "ustrezajo značilnostim genocida", je dejal odbor, ki že desetletja preiskuje izraelske prakse, ki vplivajo na pravice na zasedenih palestinskih ozemljih.

Izrael je obtožil, da "uporablja stradanje kot metodo vojne in izvaja kolektivno kaznovanje palestinskega prebivalstva", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V poročilu je še predstavljeno, kako je izraelsko obsežno bombardiranje v Gazi zdesetkalo osnovne storitve in sprožilo okoljsko katastrofo s trajnimi vplivi na zdravje.

Do februarja letos so izraelske sile na območju Gaze uporabile več kot 25.000 ton eksploziva, kar je "enakovredno dvema jedrskima bombama", poudarja poročilo.

Odbor je še dejal, da je "globoko zaskrbljen zaradi uničenja civilne infrastrukture brez primere in visokega števila smrtnih žrtev v Gazi", kjer je bilo po danes objavljenih podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje od začetka vojne ubitih najmanj 43.736 ljudi, ranjenih pa 103.370.

Visoko število smrtnih žrtev sproža resne pomisleke glede izraelske uporabe sistemov s pomočjo umetne inteligence v svojih vojaških operacijah, opozarja v poročilu.

Odbor ZN je tudi opozoril na obveznosti drugih držav, da nujno ukrepajo za zaustavitev prelivanja krvi, ob tem pa dejal, da "druge države niso pripravljene poklicati Izraela na odgovornost in mu še naprej zagotavljajo vojaško in drugo podporo".

Po oceni ZDA so obtožbe odbora ZN na račun Izraela neutemeljene, je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Vedant Patel. "To je nekaj, s čimer se nedvoumno ne strinjamo," je dejal, še navaja AFP.

Izraelski urad vrhovnega državnega tožilca je po poročanju tiskovne agencije Reuters v ponedeljek podal izjavo, s katero je podvomil o nepristranskosti slovenske sodnice na Mednarodnem kazenskem sodišču (ICC) Beti Hohler. To bi lahko dodatno zavleklo postopek odločanja o izdaji naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

ICC je Hohler oktobra imenovalo v tričlanski panel, ki odloča o morebitni izdaji nalogov za prijetje izraelskega premierja Netanjahuja, njegovega donedavnega obrambnega ministra Joava Galanta in treh zdaj že pokojnih voditeljev palestinskega gibanja Hamas, ki so po prepričanju glavnega tožilca ICC Karima Khana odgovorni za zločine na območju Palestine oz. Izraela.

Hohler je mesto prevzela od romunske kolegice Iulie Motoc, ki je prosila za menjavo iz zdravstvenih razlogov.

Urad vrhovnega tožilca v Izraelu je v pismu, o katerem je v sredo poročal Reuters, pod vprašaj postavil nepristranskost Hohler, ker je pred imenovanjem na mesto sodnice delala v uradu tožilca.

Izrael zato od Hohler zahteva informacije, ki bodo pojasnile, ali obstajajo razlogi za upravičen dvom o njeni nepristranskosti.

Nadalje pismo navaja, da Izrael ne domneva, da njena prejšnja zaposlitev samodejno vzbuja utemeljen sum o pomanjkanju nepristranskosti, a obenem dodaja, da so sodniki tega sodišča priznali, da lahko prejšnje dolžnosti v uradu glede na okoliščine povzročijo sum o nepristranskosti.

Tako kot nedavna menjava znotraj panela bi lahko tudi ta zahteva dodatno zavlekla postopek odločanja o izdaji naloga, ki že zdaj traja dlje kot ponavadi.

Izrael je pred tem že septembra vložil uradni ugovor zoper zahtevo tožilca, ker da sodišče sploh ni pristojno v zadevi in da je Khan kršil njegov statut.

Khan, ki se te dni sooča s preiskavo obtožb o domnevni spolni zlorabi, je izdajo naloga zahteval maja letos. Khan je prepričan, da so Netanjahu, Galant ter trije visoki predstavniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas – Mohamed Deif kot poveljnik brigad Al Kasam, Ismail Hanija kot vodja političnega urada Hamasa in Jahja Sinvar kot vodja Hamasa na območju Gaze – kazensko odgovorni za vojne zločine in zločine proti človeštvu. Vse tri navedene predstavnike Hamasa je Izrael od takrat ubil.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je državam članicam predlagal prekinitev rednega političnega dialoga z Izraelom. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na bruseljske vire, se je za to odločil na podlagi poročil neodvisnih mednarodnih organizacij, da Izrael krši človekove pravice in mednarodno humanitarno pravo.

Pobudo, ki so jo v sredo ustno predstavili na odboru stalnih predstavnikov držav članic pri EU, bodo po napovedih dpa obravnavali na ponedeljkovem srečanju zunanjih ministrov držav članic EU. Tega se bo udeležila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

Da bo predlog prejel potrebno soglasno podporo držav članic, je sicer malo verjetno, saj so članice glede vojne na Bližnjem vzhodu precej razdeljene. Slovenija predlog, o katerem se razprava šele začenja, po neuradnih informacijah podpira.

