Izraelska vojska je v zadnjih 24 urah po lastnih navedbah napadla več kot 120 ciljev šiitskega gibanja Hezbolah v Libanonu. Tarče so bila številna mesta, tudi prestolnica Bejrut, po navedbah lokalnih oblasti pa je bilo ubitih več deset ljudi. Napade je Izrael nadaljeval tudi na Gazo, od koder poročajo o najmanj 28 smrtnih žrtvah v zadnjem dnevu.

Poudarki dneva:



14.20 Izrael nadaljuje smrtonosne napade na Libanon in Gazo

Izrael je danes izvedel več napadov na območje Gobeiri v južnem predmestju Bejruta, pri čemer je eden od izstrelkov zadel stavbo, ki se je nato porušila. Tiskovni predstavnik izraelske vojske Avičaj Adrae pa je pred napadi prebivalce območja poznal k evakuaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vsi prebivalci južnih predmestij, zlasti območja Gobeiri, ste v bližini objektov in interesov, povezanih s Hezbolahom. Zaradi vaše varnosti in varnosti vaših družinskih članov se morate nemudoma evakuirati iz te stavbe in stavb, ki mejijo nanje," je zapisal na omrežju X.

Izraelske sile so sicer napadle tudi številne druge kraje v Libanonu. V napadih na regijo Balbek je bilo v četrtek po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje ubitih najmanj 20 ljudi. Še šest ljudi je bilo ubitih v napadu na južno mesto Arab Salim.

Tarče napadov so bila še številna druga libanonska mesta, skupno pa je bilo v zadnjih urah ubitih najmanj 43 ljudi, je zjutraj poročala španska tiskovna agencija EFE.

Izraelska vojska je medtem danes sporočila, da je v zadnjih 24 urah napadla več kot 120 ciljev Hezbolaha. Dodala je še, da je bilo iz Libanona proti severu Izraela izstreljenih nekaj raket. V napadih je bilo po podatkih izraelske reševalne službe Magen David Adom ranjenih več ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju sirske tiskovne agencije Sana so izraelske sile danes znova napadle tudi okrožje Maze v Damasku, v katerem so veleposlaništva in uradi Združenih narodov. Gre za že drugi izraelski napad na okrožje v zadnjih dveh dneh.