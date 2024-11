Na tekmi Lige narodov je v četrtek prišlo do prerivanja med francoskimi in izraelskimi navijači, kar je posledica vojne v Gazi. Nekateri francoski navijači so pred tekmo izžvižgali izraelsko himno v dokaj praznem štadionu Stade de France, v nadaljevanju je prišlo do trenj na izraelskem sektorju. Napeto je bilo že pred tekmo, za varnost v mestu pa je skrbelo kar 4000 varnostnikov in policistov.

Da bi preprečili ponovitev nasilja, ki se je zgodilo prejšnji teden v Amsterdamu na tekmi Evropske lige med Maccabijem Tel Aviv in lokalnimi navijači, je bilo v in okolici stadiona Stade de France ter na javnem prevozu nameščenih 4.000 francoskih varnostnikov.

Približno 100 izraelskih navijačev se je odločilo ignorirati opozorilo njihove vlade glede potovanja na športne dogodke in so se zbrali na štadionu, ki prejme 80 tisoč obiskovalcev.

Zaradi strahu pred varnostnimi razmerami je bila udeležba 16.611 gledalcev najnižja na tekmi francoske nogomete reprezentance, odkar je bil ta odprt leta 1998.

Med igranjem izraelske himne so se slišali žvižgi in vzkliki. Izraelski navijači so vihteli rumene balone in vzklikali "Osvobodite talce" v sklicevanju na rojake, ki jih zadržujejo pripadniki Hamasa.

Ko se je tekma začela, je blizu sektorja izraelskih navijačev prišlo do prerivanja, ki je trajalo nekaj minut. Ljudje so tekli in si izmenjavali udarce, redarji pa so hitro oblikovali pregrado in uredili nastal položaj.

Pred tekmo se je na trgu v pariški četrti Saint-Denis zbralo nekaj sto protestnikov proti Izraelu, ki so vihteli palestinske, pa tudi nekaj libanonskih in alžirskih zastav, da bi protestirali proti tekmi. Transparent z napisom "Ne igramo z genocidom" se je nanašal na vojno v Gazi.

Nekateri izraelski navijači so ob prihodu na stadion nosili tako izraelske kot francoske barve. Dva sta imela majico z logotipom izraelskega kluba Maccabi Tel Aviv spredaj in z napisom "Ni Oubli Ni Pardon" ("Nikoli ne pozabimo, nikoli ne odpustimo") na hrbtni strani. Eden izmed njih je držal list papirja z napisom "j**** Hamas".

Francoski notranji minister Bruno Retailleau je ta teden dejal, da ni bilo nikoli dvoma, da bo tekma izpeljana, čeprav je prejšnji teden v Amsterdamu prišlo do nemirov med navijači Maccabija in lokalnimi skupinami.