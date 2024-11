Lastniki volkswagnov v kampanji PreVWara še enkrat prevarani?

V torek smo poročali, da je okoli 6.500 slovenskih kupcev, ki so bili vključeni v skupinsko tožbo v tako imenovani aferi Dieselgate, doseglo poravnavo. Tožbo je vložila Zveza potrošnikov Slovenije prek družbe Financialright, s čimer so si želeli izboljšati možnost uspeha. A po poročanju Televizije Slovenije so odškodnine slovenskim potrošnikom očitno precej nižje, kot so bile dosežene v nekaterih drugih poravnavah v evropskih državah.

Ker v šestih letih po vložitvi tožbe ni bilo vsebinske odločitve, se je Financialright odločila za poravnavo. Ta pa za oškodovance morda ni bila tako uspešna, kot so si jo izborile potrošniške organizacije v nekaterih drugih evropskih državah, denimo Nemčiji ali ZDA.

Uradnih podatkov o višini odškodnin ni, vendar naj bi se po informacijah RTV Slovenija gibale od 70 do nekaj sto evrov, odvisno tudi od starosti vozila. Od tega je treba odšteti še 35-odstotno provizijo družbi Financialright. Sporni so bili dizelski motorji, ki so bili v vozila koncerna Volkswagen vgrajeni od leta 2009 do izbruha afere leta 2015, ko je Volkswagen priznal, da je na 11 milijonov dizelskih motorjev namestil sporno programsko opremo za goljufanje na okoljskih testih, kar je sprožilo eno največjih afer v avtomobilski industriji.

Kot že rečeno, so oškodovanci v nekaterih drugih državah prejeli precej višje zneske. V Avstriji in Veliki Britaniji denimo nekaj tisoč evrov, v Nemčiji še nekaj več, zlasti pa so jo dobro odnesli ameriški oškodovanci, ki so prejeli od 4.500 pa vse do 9.500 evrov odškodnine.

Na ZPS so pojasnili, da so bili le organizator kampanje PreVWara. "Ko je bilo zbiranje dokumentacije slovenskih potrošnikov končano, vključno s pogodbenim prenosom terjatev zainteresiranih potrošnikov na družbo Financialright, je bila končana tudi vloga ZPS kot organizatorja kampanje PreVWara. ZPS v nadaljnje pravne postopke in pogajanja o poravnavi ni bila vključena in vsebine poravnave ne moremo komentirati," so navedli za RTVS.