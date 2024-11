Vodstvo Volkswagna bo začelo nov krog pogajanj s sindikati, ki predstavljajo okrog 120 tisoč zaposlenih. Uprava želi plače znižati za deset odstotkov, sindikati želijo sedemodstotno povišico. Medtem interno poročilo Volkswagna, ki ga povzemajo pri Reutersu, kaže na visok delež od letnih prihodkov, ki ga največji evropski proizvajalec avtomobilov nameni za stroške dela.

Za plače večji del prihodkov kot BMW, Mercedes in Stellantis

Volkswagen je na globalni ravni znižal delež izdatkov za zaposlene glede na ustvarjene prihodke. Ta delež je leta 2020 presegal 18 odstotkov, lani pa je znašal dobrih 15 odstotkov. To pa je še vedno več kot za stroške dela plačajo pri nekaterih neposrednih tekmecih. BMW, Mercedes in Stellantis za stroške zaposlenih odštejejo od 9,5 do 11 odstotkov svojih letnih prihodkov, je poročal Reuters in se sklicaval na interno sporočilo znotraj Volkswagnovega koncerna.

Nemcu za sestavljanje avtomobilov štirikrat več kot Poljaku ali Madžaru

plačilo na uro – 2023 plačilo na uro – 2013 Nemčija 62 EUR 48 EUR Švedska 48 EUR 46 EUR Francija 47 EUR 39 EUR ZDA 44 EUR 28 EUR Velika Britanija 41 EUR 28 EUR Italija 33 EUR 29 EUR Španija 29 EUR 25 EUR Japonska 24 EUR 26 EUR Češka 23 EUR 11 EUR Portugalska 17 EUR 13 EUR Madžarska 16 EUR 9 EUR Poljska 15 EUR 8 EUR

vir: VDA

Poročilo ponovno navaja visoke stroške dela v Nemčiji. Tam zaposleni v avtomobilski tovarni dobi 62 evrov na uro, kar je tretjino več kot pred desetimi leti. Za primerjavo – v Franciji znaša plačilo na uro 47, v Italiji 33 in v Španiji 29 evrov. Na Madžarskem in Poljskem je urna postavka za delo komaj 16 oziroma 15 evrov, kar je torej štirikrat manj kot v Nemčiji.

Nemce, ki so zaposleni v avtomobilski industriji, ščiti kolektivna pogodba. Izjema pa sta prav Volkswagen in tudi Tesla. Sindikati so za zaposlene v industriji nedavno izpogajali dvig plač za 5,5 odstotka, za štiri odstotke je plače povišala tudi Tesla v tovarni v Berlinu.