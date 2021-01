Laschet izbran za novega predsednika CDU

Armin Laschet je dobil 521 glasov podpore, njegov protikandidat, odvetnik Friedrich Merz 466. Glasovalo je 991 delegatov, štirje so se glasovanja vzdržali, poročanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA.

Zaradi pravil bodo morali delegati glas za novega predsednika oddati tudi po pošti. Te bodo prešteli do 22. januarja, ko bodo tudi potrdili zmagovalca.

V prvem krogu glasovanja so se za položaj predsednika CDU potegovali trije kandidati; poleg Lascheta in Merza še nekdanji okoljski minister Norbert Röttgen. V drugi krog sta se uvrstila Merz in Laschet. Merz je v prvem krogu dobil 385 glasov podpore, Laschet 380 in Röttgen 224. Trije delegati so se glasovanja vzdržali. Skupno je glasovalo 992 delegatov, poroča dpa.

Pred prvim krogom glasovanja so vsi trije kandidati nagovorili 1001 delegata.

"Zmagamo lahko le, če se postavimo v sredino"

Lachet je v govoru CDU pozval, naj se zoperstavi nadaljnjim delitvam v državi. "Spregovoriti moramo odkrito, vendar ne polarizirati," je dejal 59-letni ministrski predsednik nemške zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija. "Zmagamo lahko le, če se postavimo v sredino," je še dejal.

Z izborom novega predsednika CDU se v Nemčiji začenja super volilno leto. V šestih deželah bodo letos volili deželne parlamente, vrhunec pa bodo parlamentarne volitve 26. septembra.