Kupci digitalne hrvaške svinje v dveh letih in pol do pravega svinjskega mesa

Minimalna naložba na platformi GoAgro v okviru projekta Moja digitalna svinja je 250 evrov. Kupec za ta znesek prejme en žeton Pig NFT, ki predstavlja sto kilogramov svinjskega mesa. Z žetonom po dveh letih in pol lahko trguje ali pa ga kadarkoli zamenja za pravo svinjsko meso.

Platformo so razvila hrvaška podjetja Agroporc, Beyondi in Blok Be. "Pig NFT je revolucionarna kampanja zbiranja sredstev, ki vlagateljem ponuja edinstveno priložnost za neposredno vlaganje v proizvodnjo svinjine, ne da bi sami odprli farmo," so sporočili na platformi.

Vsako leto bo svinja zrasla za tri odstotke

Svinja bo vsako leto zrasla za tri odstotke, tako da bo čez tri leta tehtala do 107,7 kilograma in bo po ocenah s platforme vredna 410 evrov. To pomeni 73-odstotni dobiček.

Ustanovitelji platforme načrtujejo izdajo 240 tisoč žetonov Pig NFT v petih fazah. V vsaki fazi bodo digitalno svinjo spremenili v vzrejo prave svinje. S sredstvi od prodaje žetonov bodo začeli proizvodnjo na farmah družbe Agroporc, vsaka od njih pa bo imela spletno kamero, da bo kupec lahko spremljal vzrejo živali.

Projektu Moja digitalna svinja bodo po napovedih ustanoviteljev sledili tudi drugi projekti, kjer bodo kupci žetonov prav tako vlagali v kmetijsko proizvodnjo na Hrvaškem.