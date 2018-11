Kritike iz Londona: Mayeva je Bruslju dovolila, da se norčuje iz Velike Britanije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji britanski minister za brexit Dominic Raab je premierko Thereso May kritiziral zaradi "pomanjkanja politične volje in odločnosti" v pogajanjih z EU. Mayeva je Bruslju dovolila, da izsiljuje in se norčuje iz Velike Britanije, je za britanski Sunday Times dejal Raab, ki je odstopil zaradi nestrinjanja z doseženim dogovorom z EU.