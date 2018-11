Odstopil britanski minister za brexit Dominic Raab

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski minister za brexit Dominic Raab je danes odstopil, ker mu, kot je sporočil preko Twitterja, vest ne dopušča, da bi podpiral osnutek dogovora o brexitu z EU. Čeprav je britanska premierka Theresa May v sredo sporočila, da ima podporo ministrov glede osnutka dogovora, naj bi mu več ministrov nasprotovalo.

Pred Raabom je svoj odstop naznanil že britanski državni sekretar na ministrstvu za Severno Irsko Shailesh Vara, ki prav tako nasprotuje sklenjenemu osnutku dogovora o brexitu.

Kdo bo odstopil naslednji?

Britanski mediji ugibajo, da bo v prihodnjih dnevih s svojih položajev odstopilo še več višjih politikov, med njimi domnevno minister za trgovino Liam Fox, ministrica za razvojno pomoč Penny Mordaunt in ministrica za delo Esther McVey.

Vedno glasnejša so tudi ugibanja o morebitnem glasovanju o nezaupnici premierki.

Njegov predhodnik odstopil zaradi istega razloga

Raab je sicer na položaju ministra za brexit julija nasledil Davida Davisa, ki je takrat prav tako odstopil zaradi nasprotovanja načrtom Mayeve glede izhoda Velike Britanije iz unije.

Britanska vlada je v sredo podprla osnutek dogovora o brexitu, nakar sta EU in London tudi objavila osnutek ločitvenega sporazuma na 585 straneh in oris politične izjave o prihodnjih odnosih, ki bo priložena k sporazumu. Sporazum morata na strani unije potrditi še parlament in Svet EU, največja preizkušnja pa ga čaka v britanskem parlamentu.

Tusk: Izredni vrh EU27 o brexitu 25. novembra

Izredni vrh o brexitu, na katerem naj bi voditelji 27 članic EU dorekli ločitveni sporazum z Združenim kraljestvom, bo 25. novembra, je danes v Bruslju napovedal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk po srečanju z glavnim pogajalcem Unije o brexitu Michelom Barnierjem.



Osnutek sporazuma na 585 straneh, o katerem so se dogovorili pogajalci obeh strani, sedaj analizirajo članice Unije. Konec tedna se bodo sestali veleposlaniki članic Unije, v proces pa bodo vpleteni tudi ministri za evropske zadeve. Če se ne zgodi nič izjemnega, bo vrh, na katerem bodo dorekli sporazum, v nedeljo, 25. novembra, je pojasnil Tusk.