Kritične razmere: v beograjskih bolnišnicah vojno stanje

Srbija se v zadnjih nekaj tednih spoprijema z velikim porastom okužb z novim koronavirusom. Bolnišnice v Beogradu, ki so jih namenili okuženim bolnikom, se hitro polnijo. Med tistimi, pri katerih so se pojavili zapleti, pa je tudi nekaj mladih, starih od 20 do 25 let.

V zadnjem dnevu so okužbo v Srbiji potrdili še pri 351 ljudeh, 11 bolnikov je umrlo. Skupaj je zaradi novega koronavirusa v državi umrlo že 429 ljudi. Najbolj kritične so razmere v Beogradu in Novem Pazarju. Zaradi izrednih razmer je krizni štab odločil, da je od danes po vsej državi znova obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih prostorih, pa tudi na prostem, kjer ni mogoče ohranjati razdalje.

Ena bolnišnica v dveh dneh sprejela kar 300 bolnikov

Bolnišnice v Beogradu so po poročanju zdravnikov in tamkajšnjih medijev na robu svojih zmogljivosti. Pred tednom dni so inštitut za ortopedsko-kirurške bolezni v Beogradu spremenili v bolnišnico za covid-19, v prvih dveh dneh pa je ta sprejela kar 300 bolnikov, tako da so vse proste kapacitete zapolnjene, je za srbski Blic povedal pomočnik direktorja Nemanja Slavković. Kot je dodal, so imeli v prvem valu toliko bolnikov v bolnišnici v enem mesecu, zdaj pa so jih sprejeli v 48 urah.

V bolnišnicah tudi mladi, stari od 20 do 25 let

V tej bolnišnici zdravijo bolnike z resnimi zapleti pri okužbi. Najmlajši bolniki, ki se zdravijo pri njih, imajo od 20 do 25 let. Največ težav pri zdravljenju imajo z bolniki, ki imajo pridružene bolezni. Kot je pojasnil Slavković, so to bolniki v 50. letih, ki imajo težave s telesno težo in sladkorno boleznijo, večina bolnikov pa je moških.

Bolnišnice v Beogradu se hitro polnijo. Veliko ljudi potrebuje intenzivno zdravljenje. Foto: Reuters

Povedal je, da se pri nekaterih bolnikih stanje poslabša zelo hitro, tudi v zgolj 15 minutah, zato je treba bolnike spremljati dan in noč. Slavković govori o vojnem stanju v bolnišnici. "Zelo težko je gledati, kako ljudje umirajo zaradi pomanjkanja zraka," je povedal Slavković, ta nemoč in strahovi pa puščajo resne posledice za zdravstvene delavce.

Tretjina bolnikov je priključena na kisik

Od okoli 300 bolnikov, kolikor jih je trenutno v tej bolnišnici, je 22 pacientov na intenzivni negi, 12 jih je priključenih na respirator, okoli sto pa jih prejema kisik, kar je kar tretjina vseh bolnikov, je razmere v bolnišnici opisal sogovornik. Povedal je še, da izkušnje kažejo, da lahko celo bolniki, ki so v najboljši zdravstveni formi, hudo zbolijo ali celo umrejo.