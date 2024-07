"Severnoatlantsko zavezništvo je instrument konfrontacije in ne orodje za zagotavljanje varnosti," je bil kritičen Peskov.

Zahodu je še očital, da skuša doseči strateški poraz Rusije, in poudaril potrebo po temeljitejši preučitvi skupne izjave vrha v Washingtonu. "Vse to bo od nas zahtevalo premišljene, usklajene in učinkovite odzive proti Natu," je dejal Peskov.

Voditelji Nata kritizirali predvsem Kitajsko

Voditelji zveze Nato so v skupni izjavi v sredo predvsem kritizirali Kitajsko, ki da naj bi omogočala rusko agresijo na Ukrajino. Peking so pozvali, naj preneha vso materialno in politično podporo Rusiji, ter ga posvarili pred posledicami za njegov ugled in interese.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki se udeležuje vrha Nato, je medtem danes ocenil, da bi bila morebitna neposredna konfrontacija med Rusijo in Natom skrb vzbujajoča. Prepričan je, da bi se bilo treba izogniti kakršnimkoli korakom, ki bi lahko vodili k temu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.