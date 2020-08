Kurz svari, da virus prihaja "z avtomobilom"

V Avstriji so v zadnjih 24 urah zabeležili 191 novih okužb z novim koronavirusom, kar je v primerjavi z dnevom pred tem, ko so poročali o več kot 300 novih okužbah, znaten upad. Avstrijski kancler Sebastian Kurz pa je posvaril pred širjenjem virusa iz držav Zahodnega Balkana, ki da v Avstrijo prihaja "z avtomobilom", torej z dopustniki.

Po podatkih avstrijskega notranjega ministrstva so v državi danes zabeležili 191 novih okužb, medtem ko so v soboto 303. To je bilo najvišje število zabeleženih novih okužb v enem dnevu od začetka aprila. Največ, 86, jih je bilo na Dunaju, sledijo Spodnja Avstrija z 39, Zgornja Avstrija s 24 in Štajerska s 14 novimi okužbami, poroča STA.

Od ponedeljka strožji ukrepi za tiste, ki se vračajo iz Hrvaške

Avstrija je zaradi povečanja novih okužb v državi napovedala strožje ukrepe ob vračanju potnikov iz Hrvaške, ki bodo začeli veljati v ponedeljek. Ti bodo morali predložiti negativen test na koronavirus, ki ne bo starejši od 72 ur. Kdor ga ne bo imel, bo moral test opraviti v roku 48 ur od povratka, do rezultatov pa ostati v karanteni.

Ob naraščanju okužb v državi se je danes oglasil tudi kancler Sebastian Kurz. Po poročanju STA je dejal, da "virus v Avstrijo prihaja z avtomobilom", s čimer je posvaril pred skrb vzbujajočimi razmerami v državah Zahodnega Balkana, ki so hkrati tudi zelo priljubljene destinacije med Avstrijci, ki potujejo na morje. Kurz se je obenem zavzel tudi za okrepljen nadzor na mejah, ki naj bi ga izvajalo zdravstveno osebje.

Foto: Reuters

Avstrijsko ministrstvo za zdravje je s ciljem zajeziti širjenje novega koronavirusa že v petek odredilo izvajanje okrepljenega in izboljšanega zdravstvenega nadzora na mejah z Italijo, Slovaško, Slovenijo in Madžarsko.

V svetu rekordno dnevno število novih okužb s koronavirusom

Po svetu pa so v zadnjih 24 urah zabeležili 294.237 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej, je v soboto sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Prejšnji dnevni rekord v številu novih okužb so zabeležili 31. julija, ko so poročali o nekaj več kot 292 tisoč novih okužbah.

Največ okuženih imajo ZDA, Brazilija in Indija, kjer so v zadnjem tednu potrdili po več kot sto tisoč novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Strokovnjaki ocenjujejo, da je dejansko število okuženih še precej višje zaradi majhnega števila testiranj.

Oglejte si še: