V soboto v Sloveniji ob manj testih potrjenih 15 okužb

Hospitaliziranih je 17 bolnikov s covid-19, od tega so štirje na intenzivni negi. Smrtnih žrtev v soboto ni bilo, je sporočila vlada.

Veliko novih okužb med mladimi

V petek je bilo ob več kot tisoč opravljenih testih v Sloveniji potrjenih 32 novih okužb, med katerimi jih je bilo veliko med mladimi. Ena okužba je bila v starostni skupini od pet do 14 let, devet v skupini do 24 let, sedem v skupini do 34 let, ena v skupini do 44 let, sedem v skupini do 54 let, dve v skupini do 64 let, tri v skupini do 74 let ter po ena v skupinah do 84 let in nad 85 let, kažejo podatki Covid-19 sledilnika.

Obvezna karantena za vse med 15 in 35 let, ki se vračajo iz Hrvaške?

Ker je vse več vnosov okužb iz tujine, predvsem iz Hrvaške, je prihodnji teden glede na izjave vladnega govorca Jelka Kacina, direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milana Kreka in tudi notranjega ministra Aleša Hojsa pričakovati zaostritev pogojev za prihod iz Hrvaške v Slovenijo.

Med možnostmi je uvedba karantene po povratku v Slovenijo, ki bi jo lahko, kot je omenil Krek, odredili tudi le za osebe, stare med 15 in 34 ali 35 let.